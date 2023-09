Rueda recrimina al BNG no reunirse con Feijóo y Pontón ironiza con que apelen a que es gallego: "Franco también"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recriminado al BNG que no se reúna con el candidato popular a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, una cuestión de "respeto y educación" hacia quien gobernó Galicia casi 14 años y "les ganó cuatro veces por mayoría absoluta". "Yo creo que se equivocó y tenían una buena ocasión de pedirle cosas", ha reprochado el máximo mandatario autonómico.

A él, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le contestó ironizando con la apelación de los populares a apoyar a Feijóo por ser gallego. "Me resulta muy llamativo que nos están criminalizando al BNG día sí día no y se estén lamentando de que no apoyamos al PP y que tenemos que apoyara Feijóo porque es gallego. Pero Franco también era gallega y no lo vamos a apoyar", ha respondido Pontón, quien ha apostillado que hay que "estar en Marte o ser marciano" para pensar que los nacionalistas gallegos darán su voto al PP. "Tampoco Putin es gallego y ustedes lo apoyan", espetó, posteriormente, Rueda.

En el primer debate cara a cara de este periodo de sesiones, en el que se abre el último curso político antes de las elecciones gallegas, no faltaron referencias a esta cuestión.

Mientras Pontón acusó a Rueda de estar con la "calculadora electoral" para convocar elecciones cuando --dijo-- le convenga, el presidente autonómico evidenció que la "calculadora" electoral es el "25 a un" diputados logrados en las urnas en las pasadas elecciones, por parte del PP y del BNG, respectivamente.

En el debate anterior, el presidente de la Xunta también ironizó con que el PSdeG "no tiene candidato" después de que les "eliminasen las primarias", a lo que el portavoz parlamentario contestó con la "falta de respeto" que ha sido a su juicio "llevar el debate al problema que pueda tener o no tener un partido a la hora de definir a su candidato" en lugar de abordar las "dificultades" de las familias para adquirir los libros de texto y el material escolar.