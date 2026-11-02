Política Social destinará 277,6 millones al Bono Coidado no Fogar y casi 1.000 millones a dependencia en 2027

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, comparece en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Política Social e Igualdade contará en 2027 con un presupuesto de 1.535 millones de euros, un 10,5% más que este año, y destinará cerca de 1.000 millones a dependencia, casi 130 millones más que en el ejercicio actual. Entre las principales medidas figura el incremento del 55% de los fondos para el Bono Coidado no Fogar, que alcanzará los 277,6 millones de euros.

Así lo ha anunciado la nueva conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, durante su comparecencia en el Parlamento gallego para presentar las cuentas de su departamento, que será el que más crezca en términos presupuestarios en la Xunta.

Vázquez estrena así su nuevo puesto tras dejar la Consellería de Medio Ambiente para hacerse cargo de Política Social, departamento que lideraba Fabiola García, que dejó el Gobierno autonómico para integrarse en las listas al Congreso del PP ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La responsable autonómica ha destacado que Galicia ya ha superado las 100.000 personas atendidas en situación de dependencia y ha defendido el objetivo de seguir ampliando los recursos y servicios de atención.

El refuerzo del Bono Coidado no Fogar busca avanzar hacia el objetivo de alcanzar los 50.000 beneficiarios fijado para esta legislatura por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Además, se reservan casi 162 millones para ayudar a los ayuntamientos a prestar el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), en cumplimiento del acuerdo con la Fegamp.

La Xunta prevé también completar la red de residencias de las siete ciudades con la entrada en funcionamiento de los centros impulsados por la Fundación Amancio Ortega en Ourense y Vigo, y avanzar en un nuevo plan que contempla 25 centros y 1.800 plazas sostenidas con fondos públicos.

En materia de familias e infancia, las cuentas reservan 73 millones para mantener la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años, de la que se benefician unas 32.000 familias, con un ahorro anual superior a los 4.000 euros.

También se destinan 140 millones a conciliación y corresponsabilidad y 3,5 millones a ampliar la red de casas niño con cinco nuevos recursos en Triacastela, Baltar, Vilasantar, Vilarmaior y A Bola. La protección de la infancia más vulnerable contará con 75 millones.

La atención a las personas con discapacidad dispondrá de 187 millones, con el objetivo de crear más de 100 plazas públicas en residencias y centros de día. La inversión en atención temprana será de 9,6 millones y en 2027 se pondrá en marcha en Vigo la primera unidad de atención postemprana, además de impulsar otras diez mediante una convocatoria de ayudas.

La inclusión social contará con 134 millones, entre ellos 46 para la Risga. Los servicios sociales municipales recibirán 23,5 millones y las entidades de iniciativa social, 26 millones para programas de inclusión social y laboral.

En igualdad y lucha contra la violencia de género, la Xunta movilizará más de 26 millones para reforzar la atención a las víctimas y a sus hijos. Entre otras medidas, abrirá en Santiago una vivienda especializada para mujeres con problemas de adicciones y destinará 2,7 millones a los cinco centros de crisis 24 horas. La promoción de la igualdad contará con cerca de 30 millones, incluidos 8,6 para el Plan Corresponsables y 5,1 para ayudas al emprendimiento femenino.

PSdeG RECLAMA UN PLAN ESTRATÉGICO Y MÁS SERVICIOS PROFESIONALES

La diputada socialista Silvia Longueira ha criticado que la Xunta siga sin aprobar el plan estratégico de servicios sociales previsto en la ley gallega de 2009 y ha considerado que las cuentas mantienen un modelo "sin planificación" y basado en medidas parciales.

Ha cuestionado el Bono Coidado no Fogar, al considerar que sustituye servicios profesionales por ayudas de unos 400 euros mensuales que "no garantizan" una atención suficiente. También ha denunciado las listas de espera y las dificultades de los ayuntamientos pequeños para disponer de profesionales que presten los servicios reconocidos.

En su segundo turno, ha insistido en que las familias acaban aceptando la prestación económica ante la falta de alternativas y ha reclamado que se garantice el acceso efectivo a los derechos de dependencia. También ha cuestionado la financiación de las escuelas infantiles municipales y ha advertido de deficiencias en la planificación y evaluación de las políticas contra la violencia machista.

BNG DENUNCIA UN MODELO "PRIVATIZADOR Y PRECARIO" DE CUIDADOS

La diputada del BNG Olalla Rodil ha rechazado el modelo de la Xunta, al que ha acusado de reforzar un sistema "asistencialista y privatizador que descarga en las familias, especialmente en las mujeres, buena parte de los cuidados".

Ha cuestionado que casi la mitad del incremento presupuestario de dependencia se dirija al Bono Coidado no Fogar, que ha calificado de "insuficiente", y ha defendido que se amplíe la red pública de residencias, centros de día y ayuda a domicilio.

Rodil ha asegurado que más de 4.000 personas esperan por horas de ayuda a domicilio reconocidas, unas 600 por una plaza residencial y más de 300 por un centro de día, según los últimos datos del IMSERSO correspondientes a septiembre de 2026.

También ha criticado que la Xunta derive responsabilidades a los ayuntamientos y a las entidades sociales, y ha cuestionado que el plan de 25 residencias y 1.800 plazas tenga partidas presupuestarias específicas para 2027. Además, ha reprochado al Gobierno gallego la "falta de planificación" en el proyecto de la residencia de Ribeira y ha reclamado más inversión pública en cuidados.

Rodil ha criticado igualmente que las cuentas mantengan congelado el complemento autonómico de las pensiones no contributivas y no incorporen medidas suficientes contra la pobreza infantil. Ha defendido que la Administración asuma el liderazgo de los servicios sociales mediante una red pública sólida.

PP DEFIENDE EL AUMENTO PRESUPUESTARIO

La diputada del PPdeG Raquel Arias ha respaldado las cuentas y ha destacado que Política Social es el tercer departamento con mayor presupuesto y la que registra el mayor incremento. Ha puesto en valor la gratuidad de las escuelas infantiles, las nuevas plazas residenciales, las casas niño y las medidas de conciliación, así como la futura ley contra el acoso y la violencia digital.

En su segundo turno, Arias ha contrapuesto las más de 100.000 personas atendidas actualmente con las 15.000 que, según ha señalado, había en 2009. También ha defendido el Bono Coidado no Fogar como una fórmula para respetar la elección de las familias y ha criticado la gestión de residencias en municipios gobernados por la oposición.

VÁZQUEZ RECLAMA MÁS FINANCIACIÓN ESTATAL

En sus respuestas, la conselleira ha rechazado las críticas al modelo de cuidados y ha defendido que las prestaciones económicas no son "limosnas", sino una alternativa para que las personas puedan decidir dónde y cómo recibir atención. Ha asegurado que, si aumenta la demanda, la Xunta pondrá más recursos.

También ha atribuido parte de las dificultades de financiación al Gobierno central, al que ha reclamado cumplir la aportación del 50% prevista en la ley de dependencia. Según ha señalado, la deuda acumulada con Galicia alcanzaría los 3.000 millones de euros.

Sobre la residencia de Ribeira, ha defendido que no se construya en la parcela inicialmente prevista porque se encuentra en una zona de riesgo de inundación y ha asegurado que habrá un centro, pero en una ubicación segura.

Vázquez ha insistido en que Galicia supera las 100.000 personas atendidas y dispone de unas 19.000 plazas residenciales, y ha pedido a la oposición que reconozca los avances del sistema gallego de servicios sociales.