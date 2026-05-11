Pontevedra acogerá en 2027 la gala de los Premios Feroz por tercer año consecutivo

Archivo - El equipo de 'Los domingos' posa con los premios que ha conseguido en la alfombra roja de los premiados en los Premios Feroz 2026, en el Pazo da Cultura, a 24 de enero de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y la vicepresidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), Elena Sánchez, han anunciado que Pontevedra seguirá siendo la sede de los Premios Feroz en 2027, por tercer año consecutivo.

Con esta nueva edición, la ciudad gallega se convertirá en la primera fuera de Madrid en albergar de manera continuada durante tres años la celebración de los Feroz.

El Recinto Ferial de Pontevedra volverá a ser el escenario, el próximo 23 de enero, de una gala que, según destacaron los organizadores, no deja de ganar relevancia y proyección tanto dentro como fuera de España.

Elena Sánchez explicó que la continuidad de los premios en Pontevedra responde a la excelente acogida recibida en las dos ediciones anteriores.

"Nos sentimos muy bien recibidos", señaló, al tiempo que destacó que esta decisión fue una de las primeras adoptadas por la nueva directiva de la AICE, presidida por Alicia García de Francisco tras el relevo de María Guerra.

La vicepresidenta de la asociación avanzó además que la edición de 2027 llegará en un momento especialmente destacado para el audiovisual español, marcado por el buen rendimiento del cine nacional en taquilla y por la presencia histórica de tres producciones españolas en la sección oficial del Festival de Cannes.

Desde la organización también se anunció que la próxima edición incorporará nuevas propuestas y actividades con el objetivo de acercar todavía más los Premios Feroz a la ciudadanía. Sánchez aseguró que la intención es ampliar la programación paralela y aumentar la participación del público tanto en los días previos como durante la propia gala.

Por su parte, el alcalde Fernández Lores celebró la continuidad del evento y calificó la jornada como "muy ilusionante" para la ciudad.

El regidor destacó la conexión creada entre Pontevedra y los premios gracias a la implicación del público y a la programación cultural desarrollada en las anteriores ediciones.

"La ciudad respondió de maravilla y demostró que siempre quiere más", dijo. A su juicio, el regreso de los Feroz confirma la capacidad de Pontevedra para acoger grandes acontecimientos y supone una importante promoción para la ciudad.

El acto contó además con la participación de la cantante Yurena, homenajeada en la pasada edición de los premios. La artista interpretó al final de la presentación su conocido tema "No cambié", una canción cuya letra sirvió también como guiño durante la comparecencia para simbolizar el regreso de los Feroz a Pontevedra.