Pontón se abre a pactar con las otras listas para la asamblea del BNG: "Hasta el último momento mi mano está tendida"

Defiende el pluralismo de un Bloque "unido, fuerte" y con un gran "apoyo social", tras pedir la UPG una dinámica "más colectiva y plural"

Crítica la "falta de rigor" de la Xunta en las negociaciones del gallego y no descarta acudir a la justicia tras los "vetos" del PP en la comisión de contratos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, defiende que, como portavoz nacional, siempre ha trabajado por la "unidad" y asegura estar abierta a alcanzar una candidatura de consenso de cara a la XVIII Asemblea Nacional que la formación celebrará el domingo. "Como portavoz nacional siempre he trabajado por esa unidad y hasta el último momento mi mano está tendida", destaca.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la celebración de la cita orgánica, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, Pontón insiste en enmarcar la existencia de varias candidaturas al Consello Nacional --el máximo órgano de decisión entre asambleas-- en la democracia interna del BNG.

"Somos una organización democrática, en la que la militancia decide, y pienso que esto forma parte de la normalidad", señala para dejar claro que en el Bloque "no hay nadie imprescindible ni incuestionable" y que "este es el momento en el que la organización debe decidir qué rumbo seguir".

Preguntada por el comunicado remitido por la UPG, en el que defiende una organización "colectiva, plural y alejada de cualquier tentación presidencialista", la portavoz nacional del BNG ha asegurado estar "centrada" en fortalecer el proyecto y ha subrayado que el Bloque es una "organización plural, unida y fuerte".

"Estamos en un gran momento para el nacionalismo. Hemos conseguido cuotas de apoyo social que solo los más optimistas podíamos soñar hace unos años y tenemos que seguir trabajando con la mano tendida al conjunto de la organización para fortalecer la unidad y, sobre todo, para fortalecer nuestro trabajo social, que es lo que nos hace ser", ha dicho para recordar que "una organización política tiene que estar al servicio de la sociedad".

En este punto y después de que desde varias de las candidaturas alternativas se apelase al consenso, ha sostenido que como portavoz nacional siempre ha trabajado por "esa unidad" y no ha cerrado la puerta a alcanzar un consenso de cara a la XVIII Asemblea al asegurar que "hasta el último momento" su mano está "tendida". Y es que el reglamento interno del BNG marca que hay de plazo hasta las 10,00 horas del propio domingo para que las distintas candidaturas presentadas puedan comunicar alteraciones en la lista.

CONTINUAR EN LA SENDA INICIADA HACE OCHO AÑOS

En la entrevista concedida a Europa Press, la líder del Bloque, que el domingo previsiblemente renovará su liderazgo al frente de la formación, asegura presentar "modestamente" su candidatura para pedir el apoyo de la militancia con el objetivo de "continuar la línea política" de los últimos años.

Todo ello tras recordar la "situación muy difícil" que vivía la organización cuando ella tomó las riendas. "Había quien daba al BNG por amortizado y demostramos que con una línea política clara, nacionalista, centrada en explicar nuestro proyecto a la sociedad, conseguimos el mayor apoyo de nuestros tiempos", ha manifestado.

Asimismo, preguntada sobre las llamadas a incidir en un "discurso decidídamente soberanista" hechas tanto por la UPG como por los Arredistas, Pontón recuerda que se trata de un asunto que se aborda en la ponencia política y que fue aprobada por unanimidad en el Consello Nacional. "Por lo tanto, entiendo que ahí no hay discusión", subraya la líder del BNG, que rechaza que la defensa del soberanismo de Galicia pueda restar apoyo electoral a la formación, pese a las críticas de rivales políticos como el PP.

"Llevamos desde el año 2016 creciendo en apoyo social y electoral de una forma espectacular", destaca la política, que considera que "a ningún gallego ni a ninguna gallega le sorprende que el BNG sea nacionalista". "Somos tan claros que lo ponemos en nuestras siglas", apunta para dejar claro que ello significa "defender ante todo los intereses de los gallegos y las gallegas" y "por eso, cada vez más personas se sienten identificadas con el Bloque, porque saben que somos la fuerza que va a defender sus intereses y que va a hacer valer este país".

"Hay una mayoría social en Galicia que cree que el Estado tiene un trato discriminatorio con nuestro país. Hay una mayoría que también piensa que Galicia necesita un nuevo rumbo y, de hecho, en las pasadas elecciones, movimos los marcos de la política y emergió con fuerza una alternativa clara al PP, el BNG y por eso los populares están tan nerviosos", considera.

Además, interpelada sobre si estaría dispuesta, llegada el momento, de volver a postularse para ser la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta si la militancia así lo decide, Pontón ha insistido en que la suya es una "gran organización y muy fuerte" y ha asegurado tener "más ánimo y más fuerza que nunca". "Siempre voy a estar trabajando para el bien de Galicia y el bien del BNG", destaca.

"FALTA DE RIGOR Y COMPROMISO" DE LA XUNTA EN POLÍTICA LINGÜÍSTICA

En la entrevista y preguntada por las negociaciones abiertas por la Xunta para alcanzar un posible acuerdo sobre el gallego, la líder del Bloque lamenta la "falta de rigor y compromiso" con la que el Gobierno gallego aborda este asunto.

Pontón recuerda que "hace casi un mes" que el Ejecutivo gallego emplazó a los grupos a un nuevo encuentro. "Vamos a tener la reunión esta semana y no tenemos ningún tipo de documentación. No sabemos qué vamos a abordar. No me parece una forma seria de abordar un tema tan importante", ha dicho para sostener también que el PP tampoco ha respondido a las propuestas "claras y concretas" remitidas por el BNG.

"La derogación del decreto del plurilingüismo por un nuevo decreto que nos permita que el gallego deje de ser una lengua de segunda y que convierta a la escuela en un elemento fundamental a la hora de mantener la lengua"; aplicar el "gran acuerdo que ya existe" sobre la lengua, como es el "Plan Xeral de Normalización Lingüística"; y "unos medios de comunicación públicos que cumplan con el gallego, que atiendan especialmente al público infantil y juvenil" son para Pontón "cuestiones de mínimos" en un momento de "emergencia lingüística".

"Y el PP tendrá que decirnos si acepta o no estas propuestas y eso definirá si todo este proceso es un paripé, si era simplemente por buscar una foto o si hay una intención real de cambiar la política lingüística", ha dicho.

COMISIÓN CONTRATOS

En la entrevista, además, avanza que el BNG dará a conocer próximamente si acude a la justicia ante la "deriva autoritaria y antidemocrática" que, en su opinión, evidencia el PP con sus vetos en la comisión de contratos, al "imponer un plan de trabajo" y "vulnerar el objeto de la comisión.

Para la líder del BNG, se trata de una "cuestión muy grave" porque "se está vulnerando el funcionamiento democrático de la Cámara" con una actitud por parte del PP que "delata que tiene mucho que ocultar". "El PP tiene pánico a esta comisión porque queremos poner el foco en cómo se está utilizando dinero público en ese amplio espectro de opacidad que son todas esas contrataciones a dedo", ha dicho.

Tras sostener que hay "irregularidades evidentes", Pontón incide en que su formación está estudiando "todas las vías para poder abordar la defensa de sus derechos. "Porque tenemos un derecho fundamental, que es el derecho al control del gobierno", ha asegurado para censurar que el PP "esté utilizando su mayoría para impedir que la oposición pueda fiscalizar al Gobierno". "Iremos hasta el final para poner luz a estos 15 años de chanchullos del PP", zanja.