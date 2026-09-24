Pontón acusa a PP y PSdeG de trabajar "mano a mano contra el gallego": "No sé si veremos cómo se reparten puestos"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

A CORUÑA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado a PP y PSdeG de trabajar "mano a mano contra el gallego". "No sé si veremos cómo se reparten puestos", ha asegurado a preguntas de los periodistas.

Esto después de que el PP, PSdeG y Democracia Ourensana (DO) hayan alcanzado un acuerdo en materia lingüística en el Parlamento que permitirá cambiar el decreto del gallego en la enseñanza aprobado bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo y levantar el veto a impartir en la lengua propia de la comunidad las materias científicas. Eso sí, se mantiene que debe pervivir un equilibrio idiomático del 50% en las materias no lingüísticas.

Cuestionada por los medios de comunicación, Pontón ha asegurado que lo que sabe "a día de hoy" es que lo firmado "es seguir manteniendo el decreto de la vergüenza". "Es un rocambolesco intercambio de cromos", ha añadido.

"En vez de prohibir matemáticas, prohíbo dar gallego en otras asignaturas, se mantiene el mismo corsé y la misma política lingüística del PP que nos llevó a los peores datos de nuestra historia en lengua gallega", ha recalcado tras reunirse con el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao.

Pontón ha considerado que se trata de una "estrategia de desgalleguización". "Allá el que quiera colaborar", ha asegurado en referencia al PSdeG. "En todo caso me pregunto que hay detrás de este pacto, vemos como el bipartidismo trabaja mano a mano en contra de la lengua gallega, no sé si en unos meses veremos cómo se reparten puestos", ha apostillado.

"Es seguir manteniendo el derecho de la vergüenza", ha insistido en relación a lo que ha calificado como "un intercambio de asignaturas que se prohíben en gallego".

"Vemos un acuerdo del bipartidismo para enterrar el gallego", ha dicho para asegurar que el gallego "tiene que tener más espacio en la sociedad", ha aseverado Pontón, quien ha incidido en que el gallego "tiene que tener más espacio en la sociedad".

"Este acuerdo tendrá que ver con el gallego o el reparto de otros puestos, el tiempo dirá", ha reiterado tras el encuentro con el rector de la UDC.