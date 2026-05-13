Pontón acusa al PPdeG de impulsar una "campaña maquiavélica" contra trabajadores en baja

Archivo - Concentración ante un centro de salud - EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al PPdeG de impulsar una "campaña maquiavélica" contra trabajadores y trabajadoras que están de baja médica, al tiempo que ha exigido la contratación de personal después de que coordinadores de Urgencias denunciasen "bloqueo en la contratación de profesionales" en este servicio.

En un acto en A Coruña con motivo de la próxima conmemoración del Día das Letras Galegas, y a preguntas de periodistas sobre reuniones de inspectores con médicos de familia para dar altas, ha indicado que le sorprende "lo que está pasando".

De todo ello, ha culpado al presidente de la Xunta, Alfoso Rueda, "el más ultra de los últimos años" y con un PP "que va en contra de derechos fundamentales".

"Me parece muy preocupante que se quiera presionar a los profesionales de sanidad en su labor de médico o médica", algo que ha atribuido a una "campaña maquiavélica del PP que quiere cuestionar el derecho de los trabajadores cuando están enfermos a tener una baja", ha recalcado.

"Y lo hace con mentiras, hay un dato que nunca dicen, que Galicia es la segunda autonomía que menos bajas por enfermedad tiene". "El problema no es de los trabajadores ni de los profesionales sanitarios", ha dicho. "Que se prolonguen -- las bajas-- es porque la sanidad pública está colapsada", ha apostillado en alusión a las demandas de los coordinadores de Urgencias.

En relación a esta cuestión, ha incidido, en línea con la demanda de este colectivo, en que "la Xunta no contrata el personal necesario". "No hay que perseguir a los trabajdores y trabajadoras que se pongan de baja sino que la Sanidad tenga recursos y personal suficientes".