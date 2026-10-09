Pontón acusa a la Xunta de "no garantizar" la atención a la salud mental y censura su intención de "recortar" las bajas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reunida con representantes de entidades del sector de la salud mental - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado que el Gobierno gallego "no garantiza" la atención a la salud mental y ha criticado su intención de "recortar" las bajas laborales derivadas de este tipo de dolencias. En una comparecencia en vísperas del Día Internacional de la Salud Mental tras reunirse con entidades del sector, la líder nacionalista ha tachado de "absolutamente precaria" la situación del servicio público en la comunidad.

Según ha advertido, "mientras se incrementa el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, los suicidios alcanzaron los 303 casos en 2025", y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima unos 6.000 intentos anuales en Galicia, la Xunta reacciona "criminalizando y señalando a las personas enfermas como si fueran defraudadoras".

Pontón ha remarcado que esta "persecución" de las bajas se produce en un contexto donde la tasa de especialistas está "muy por debajo de la media del Estado" y "a años luz de la media europea", acusando al Ejecutivo autonómico de ofertar plazas "totalmente insuficientes". Asimismo, ha recordado que un estudio de la propia Consellería de Sanidade señala que uno de cada cinco gallegos padece un problema de salud mental a lo largo de su vida.

En este contexto, ha detallado que la sanidad pública gallega dispone de 8,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes --frente a los 28 de Alemania, 23 de Francia o el mínimo de 12 recomendado por la OMS-- y cuenta únicamente con 28 psicólogos clínicos en atención primaria, lo que supone un profesional por cada 16 centros de salud o para atender a 96.000 habitantes.

PROPUESTAS Y PLANES DEL BNG

Frente a esta situación, la portavoz nacional del BNG ha planteado un paquete de medidas que incluye la contratación de 100 psicólogos clínicos en atención primaria en los próximos cuatro años mediante una Oferta Pública de Empleo (OPE). También ha abogado por implantar en cada área sanitaria programas de prevención del suicidio, así como unidades de hospitalización infanto-juvenil y de psicogeriatría.

Entre sus propuestas económicas y de gestión, Pontón ha reclamado dotar con 45 millones de euros la partida para salud mental en los presupuestos de 2027 y ha exigido evaluar el plan de salud mental finalizado en 2024 y el plan de prevención del suicidio de 2017.

Finalmente, ha calificado de "raquítica e insuficiente" la previsión de personal del nuevo plan anunciado por la Xunta, afirmando que sitúa los recursos por debajo de las recomendaciones de la OMS e incluso de los parámetros que el propio PP fijaba como necesarios en 1997.