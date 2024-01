Pontón advierte de que Alcoa "sigue hablando de dificultades a largo plazo" y reclama una intervención pública

Acusa a la empresa de "chantajes" y pide a las administraciones públicas "decisiones trascendentes" para garantizar el empleo



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a reclamar este viernes una intervención pública de la factoría de Alcoa en San Cibrao, poniendo en duda el compromiso de la compañía con los puestos de trabajo en A Mariña y destacando que, en la carta remitida a los trabajadores en la que se anuncia la reactivación de las cubas el próximo lunes, se "sigue hablando de que hay dificultades a largo plazo".

En declaraciones a los medios en Santiago, Pontón ha asegurado que el BNG se toma "con mucha seriedad todo lo que significa el futuro de la factoría de Alcoa" en A Mariña y ha criticado que "en estos últimos años" la empresa haya "tomado decisiones que ponen en riesgo el futuro y la viabilidad" de la planta.

Tras el anuncio de reactivación de las cubas, Pontón ha reclamado "hechos y no palabras", incidiendo en que "es muy importante para Galicia que esa fábrica de aluminio primario siga adelante". En este sentido, ha advertido, en la propia misiva que la empresa ha remitido a los trabajadores "sigue hablando de que hay dificultades a largo plazo".

"Nosotros, lo que creemos es que el futuro de los trabajadores de A Mariña, el futuro de la única fábrica de aluminio primario de este país, no puede estar en manos de una multinacional que vemos que no le importa jugar con el empleo", ha dicho Ana Pontón.

Frente a ello, la líder del BNG ha apostado por "tomar decisiones trascendentes para garantizar la viabilidad de esa empresa" y ha pedido a Xunta y Gobierno central que "den un paso adelante" y "apuesten por hacer una intervención pública que permita evitar que el futuro de miles de puestos de trabajo dependan de chantajes de una multinacional

"Me parece que lo primero tiene que ser el empleo, que hay que actuar con responsabilidad. Esta es una medida legal que se puede tomar y no entendemos por qué se puede hacer con Telefónica y no con Alcoa", ha concluido.