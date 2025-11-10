Pontón (BNG) asegura que hay "unanimidad" en la sanidad frente a la "política de demolición" del PP contra la Primaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que en la actualidad se ve una "unanimidad" de todas las personas que trabajan en el ámbito sanitarios frente a la "política de demolición" de la Atención Primaria que, según ha denunciado, lleva a cabo el Partido Popular.

La líder de los nacionalistas gallegos se ha pronunciado de este modo al ser preguntada este lunes en un acto por el rechazo del Consello Galego de Colexio Médicos al plan de reorganización de los recursos humanos en Atención Primaria presentado por la Xunta.

Al respecto, Ana Pontón ha sostenido que el Gobierno gallego ha logrado hacer "algo que es muy difícil" y es "poner a todo el mundo de acuerdo con que su modelo no funciona" y con que, en lugar de ofrecer soluciones, lo que va a hacer "es continuar con el deterioro de un servicio fundamental" como es la Atención Primaria.

La portavoz nacional del BNG ha sostenido que todo esto "no es casual" sino que responde a un plan del Partido Popular "muy claro" para "deteriorar la Atención Primaria" del que ha puesto como "mejor ejemplo" el "recorte de 1.650 millones" en este servicio en los últimos años 16 años.

"Por eso tenemos lista de espera para ir al médico de cabecera, por eso hay 11.000 niños y niñas sin pediatra o un problema tan grave de falta de cobertura de profesionales", ha afirmado.

Dicho esto, Pontón ha asegurado que lo que le preocupa es que el Partido Popular tiene un "plan para seguir desmantelando la Atención Primaria" porque "su objetivo es el deterioro de lo público para beneficiar a la privada". "Y no le importa si es a costa de la salud de las personas", ha sostenido.

DECRETOS LEY

Por otra parte, también se ha referido a las declaraciones del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la Cadena Ser, en las que aseguró que ve "deseable" que la Xunta pudiese emitir decretos ley en lugar de realizar de realizar un "uso tan profuso" de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que es habitualmente utilizada para modificar otras normativas.

Sobre este asunto, Pontón ha sostenido que se trata de "excusas de mal pagador". "Porque en este país hubo gobiernos que no hicieron esta fórmula", ha asegurado.

Dicho esto, ha considerado que el PP utiliza esta vía para hacer "docenas y docenas de modificaciones legales" no porque no tenga otras posibilidades, sino porque "le da la gana". "Prefiere utiliza una ley mucho más opaca, que impide la participación social y el debate democrático", ha trasladado.

Pontón ha pedido a PP que retire la ley de acompañamiento que "lo que vuele va a traer recortes de derechos, un mayor control por parte del PP de las instituciones públicas y seguir entregando la riqueza a todos los agentes que están expoliando los recursos, como en el tema eólico". "Que se deje de excusas y aplique otras fórmulas que son mucho más democráticas y transparentes", ha finalizado.