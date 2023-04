Pontón (BNG) censura la protección policial al emérito pero cree que cada visita suya sube "la conciencia republicana"

VIGO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cuestionado la protección policial que se le da al rey emérito en cada viaje a España y, en concreto, a Sanxenxo (Pontevedra), donde va a pasar unos días. Con todo, ha advertido que cada visita de Juan Carlos de Borbón hace aumentar "la conciencia republicana".

En declaraciones a los medios en Vigo, la líder nacionalista ha observado que "es evidente que el emérito tiene una fortuna que no está claro cuál es su origen" y que, "cualquier ciudadano que tuviese un problema con Hacienda, no tendría a la Policía protegiéndolo, sino iría más bien a exigirle responsabilidades".

Así, ha advertido de que "no es democrático que, por apellidarte Borbón, tengas privilegios que no tiene el resto de la ciudadanía no tiene". "Esta situación pone en entredicho el propio funcionamiento del sistema democrático, donde vemos que no todas las personas somos iguales ante la ley", ha aseverado.

El BNG considera que, "aunque lleves el apellido Borbón, tienes que tener las mismas obligaciones que cualquier ciudadano y no los privilegios" que se están viendo.

Dicho esto, ha concluido que "cada visita del emérito, sube la conciencia republicana" de la ciudadanía y "esto es positivo porque una ciudada realmente democrática, ningún ciudadano tiene que estar por encima de nadie". Así, ha manifestado su apoyo a "una sociedad en la que se pueda elegir democraticamente al jefe de Estado" y "no por un anacronismo".