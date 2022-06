Pontón (BNG), ante la crisis de precios: "Se requieren gobiernos que cojan el timón y frenen la especulación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha referido este sábado a la crisis de precios, sobre la que ha señalado que, "en este contexto", "se necesita más que nunca un Gobierno que se deje la piel por los gallegos". "Se requieren gobiernos que estén en disposición de coger el timón y frenar la especulación con la luz y los carburantes. De nada sirven los parches", ha reprochado.

Sobre esto, la líder nacionalista ha puesto como ejemplo el precio de los carburantes, que en muchas estaciones de servicio se sitúa por encima de los dos euros, por lo que, en su opinión, "los 20 céntimos de subvención están sirviendo para engordar los beneficios del 'lobby' petrolero". Así, ha cualificado esta situación de "estafa" y ha instado a los gobiernos a "tomar medidas" para "evitar que sean los de siempre los que paguen esta crisis".

Durante su intervención ante los medios en el marco de la celebración del Consello Nacional de la formación celebrado este sábado en Santiago, Pontón ha expuesto sus alternativas para paliar esta situación, entre ellas, subir el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, aumentar la Risga y hacerla compatible con el ingreso mínimo vital, aumentar las ayudas para gastos básicos de vivienda, bajar los peajes o poner en marcha ayudas directas para los sectores productivos y los autónomos de Galicia.

En todo caso, ha reconocido que es necesario "actuar en el plano estructural" con medidas como establecer un precio máximo para la luz y los carburantes, mientras dure la escalada de precios, una tarifa eléctrica gallega o apostar por empezar a limitar "el negocio de las eléctricas".

Además, ha reprochado al PPdeG y al PSOE que cuando el BNG hace estas propuestas les dicen que no se pueden llevar a cabo porque "no hay dinero para eso". Ante estas justificaciones, los nacionalistas han acusado a ambos partidos de considerar normal "destinar 37 millones de euros para la cumbre de la OTAN" o defender "aumentar al 2% el gasto militar del PIB". "¿De dónde van a recortar? Porque de algún sitio van a sacar esos recursos", ha cuestionado Pontón.

LA XUNTA, "DE BRAZOS CRUZADOS"

En esta misma línea, ha acusado a la Xunta de no utilizar todas las herramientas disponibles para afrontar esta crisis. Así, ha asegurado que "el Gobierno del PP" está "de brazos cruzados, calentando la silla y echando balones fuera". "Un PP instalado en el no a todo lo que significa la defensa de Galicia: no a más competencias, no a la tarifa eléctrica gallega, no al 'boom' eólico depredador", ha detallado.

Asimismo, ha definido al Gobierno de Alfonso Rueda como "un gobierno gris" que "ni gestiona ni tiene un proyecto de futuro". Por eso, ha asegurado que tiene "la convicción" de que el ciclo del PP en Galicia "está en su ocaso" y el BNG "tiene la oportunidad de abrir un cambio".

Pese a esto, Pontón ha hecho un llamamiento a los militantes nacionalistas a "ponerse las pilas" porque "sería un error" pensar que está todo hecho". "Tenemos todo por hacer", ha sentenciado.