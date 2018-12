Pontón (BNG) reclama que las mujeres víctimas de violencia machista puedan recibir ayudas aunque sean 'mileuristas'

Publicado 25/11/2018 17:48:27 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego llevará al Parlamento una propuesta en la que demanda que se aumenten las ayudas a mujeres que denuncian ser víctimas de violencia machista, puesto que no tienen derecho a recibirlas si perciben ingresos superiores a los 810 euros.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el Día Internacional contra la violencia machista y durante su participación en la protesta celebrada en Santiago de Compostela, ha denunciado que con esta cantidad económica resulta "muy difícil reemprender un proyecto de vida" tras una situación "tan dura" como de ruptura con la violencia de género.

"Se necesita incrementar las ayudas como mínimo a todas las mujeres que sean mileuristas, porque realmente son cifras muy bajas", ha remarcado.

En una jornada de 25N que para el BNG "no es para celebrar nada", y que la formación ha simbolizado con el lema 'A Manada non son 5, a Manada é o sistema' --'La manada no son 5, la manada es el sistema'--, Ana Pontón ha vuelto a reclamar a la Xunta de Galicia que destine 1 de cada 100 euros de su presupuesto a la lucha contra la violencia de género, como una cifra "perfectamente asumible y necesaria para un problema tan grave" y que debe situarse como una "prioridad política durante todo el año".

Ana Pontón ha incidido así en reclamar a la Xunta que aumente sus recursos, destinando 100 millones de euros a luchar contra la violencia machista, y ha reiterado que "la manada no son cinco, hay una manada en la base del sistema patriarcal en el ámbito doméstico, en lo social e institucional", en la misma línea de las manifestaciones realizadas esta semana en el Parlamento gallego.

La portavoz del BNG ha puesto de relieve que cada semana son tres las violaciones que se denuncian en Galicia y reivindicó el "derecho de las mujeres a ser libres y vivir sin miedo ni violencia todos los días del año".

En esta línea, ha exigido a la Xunta que ponga en marcha el apoyo psicológico a las víctimas. Pese a que la propia ley gallega establece la atención psicológica dentro de Atención Primaria, Pontón ha denunciado que solo el 10% la reciben.

VIAJE A SUDAMÉRICA

Por otra parte, preguntada por el viaje que iniciará este lunes a Argentina y Uruguay, ha explicado que se trata de un "contacto con toda la emigración gallega" y también una "agenda de contactos internacionales con fuerzas políticas con las que el BNG tiene relaciones".

"Va a ser una agenda que cubra un poco estos dos ámbitos, contacto con la emigración gallega y también con todos los agentes de la izquierda tanto uruguaya como de Buenos Aires, para dar a conocer también las reivindicaciones y establecer nuevos lazos desde el BNG con todas estas organizaciones hermanas", ha asegurado.