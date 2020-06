Pontón (BNG): "Si yo fuese presidenta de Galicia, tendría encima de la mesa una propuesta para salvar Alcoa"

La portavoz nacional se pregunta "cuánta carga de trabajo" habrá en Ferrol y lamenta que Feijóo solo "se cuelgue medallas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha asegurado que si ella fuese "la presidenta de Galicia, tendría encima de la mesa una propuesta de nacionalización para salvar a Alcoa".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios, tras participar en una reunión con representantes de la Federación Galega de Alzhéimer (Fagal), en las que ha vuelto a incidir en la situación que viven los trabajadores de A Mariña con la "decisión firme, por parte de la multinacional, de despedir a 534 trabajadores".

En este sentido, ha insistido en que se trata de la "antesala" del cierre de la factoría y ha lamentado estos despidos, que se harán conforme a la "contrarreforma laboral del PP, que no derogaron ni PSOE ni Podemos" en el gobierno.

Pontón ha subrayado que los trabajadores "merecen respuestas". "Si yo fuese presidenta de Galicia, tendría una propuesta concreta de nacionalización, acompañada por una tarifa eléctrica pública", ha aseverado la dirigente del Bloque, quien ha incidido en que una comunidad que produce "electricidad de sobra", no puede tener "en riesgo" una factoría y cientos de puestos de trabajo por "el coste de la electricidad".

"RESPUESTA CONTUNDENTE"

"No vale lo que dice el candidato del PP, es necesaria una respuesta contundente por parte de la Xunta a la hora de defender el empleo en Alcoa", ha señalado Pontón, en referencia a la reclamación del Gobierno gallego de que el central publique ya un estatuto electrointensivo.

"Si hoy fuese presidenta de Galicia, tendría una propuesta para salvar el futuro de Alcoa y toda la comarca", ha remachado Pontón quien, sobre la firma para la construcción de unas cimentaciones de un parque eólico marino, ha dicho que "habría que analizar cuánta carga de trabajo para el sector naval" va a suponer.

Dicho esto, ha evidenciado que "cada vez que hay elecciones, se anuncia carga de trabajo", así que ha esperado que "se verifique y no sea propaganda electoral, sino compromisos concretos".

Al hilo de ello, ha advertido el "escapismo de Feijóo", que, cuando "hay una buena noticia, se coloca el pin", pero cuando "hay un problema, no existe". "No se atrevió a poner un pie en la comarca de A Mariña y no aportó una solución real", ha remarcado Pontón, quien ha lamentado que "no vale ponerse medallas solo cuando hay buenas noticias".