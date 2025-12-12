Pontón insiste en exigir a Tomé que deje el acta de diputado provincial: "Es la única decisión sensata"

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a insistir en que el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, debe dejar también el acta de diputado provincial tras renunciar a la presidencia después de trascender las acusaciones contra él de acoso sexual.

A preguntas de los medios este viernes en un acto en el Parlamento, la líder nacionalista le ha pedido al político lucense que tome "la única decisión sensata" desde el punto de vista "ético y moral": "Dejar todas sus responsabilidades".

Una cuestión que, para Pontón, implica "dejar las actas", algo que ha manifestado "debería de hacer durante el día de hoy" y es lo que, ha añadido, exigen desde el BNG.

"Esta persona pertenecía a la dirección del PSOE y será esta organización quien tenga que resolver un problema que no tiene nada que ver con nosotros", ha subrayado.

En esta línea, cuestionada por el pacto BNG-PSOE en la Diputación de Lugo, Pontón ha insistido en que el Bloque dijo desde el primer momento que no estaría "en un gobierno en el que participara Tomé". "Esa es la posición que tenemos y en eso seguimos", ha remarcado.

Todo ello, ha recordado, en un contexto con "acusaciones tan graves" que le causan "gran indignación". Por eso, ha manifestado que Tomé debe "no solo renunciar, sino renunciar al acta" que, ha reconocido, "tal y como está la legislación, las actas no son de las organizaciones, sino de las personas".

"Pero por dignidad, ética y respeto a lo que debe de ser la política y respeto a la institución, lo que debería de hacer es dejar esa acta", ha reiterado.

DOBLE VARA DE MEDIR DEL PP

Por otro lado, la portavoz del BNG ha vuelto a señalar que cuando hay una denuncia lo que hay que hacer es "acompañar a las víctimas", algo que, ha relatado, "no es siempre lo que se hace", haciendo referencia a la denuncia contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares por una presunta agresión sexual.

"Recuerdo que el PP ante una denuncia en el juzgado por una situación de acoso sexual, en lugar de acompañar, lo que hizo fue despedir entre aplausos al exconselleiro do Mar. Es una vergüenza y me parecería terrible que esta práctica se pudiera extender a todo tipo de organizaciones", ha aseverado.

Por todo ello, Ana Pontón ha insistido en que el BNG estará siempre "del lado de las víctimas" y de las mujeres que denuncian, "acompañándolas y dejando claro que la prioridad debe ser estar a su lado".

En este sentido, ha mostrado su "preocupación" porque el PP "utilice a las víctimas para hacer su política cutre", poniendo el foco en la advertencia de la Xunta al Gobierno de retirar a la Unidad de Policía Adscrita la labor de protección a las víctimas de violencia machista si no se renueva el convenio de colaboración y se asignan más medios a Galicia.

"Me parece una mezquindad que no podemos tolerar cuando hablamos de algo tan grave como la violencia machista", ha reprochado antes de criticar la "doble vara de medir del Partido Popular".