Pontón insta al PP a "dejar de enredar" y a asumir que en Santiago "hay un gobierno que está funcionando"

LUGO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al Partido Popular a "dejar de enredar" y a asumir que en Santiago de Compostela "hay un gobierno que está funcionando", que "está recuperando el orgullo de ciudad".

Preguntada en un acto en Lugo por la posibilidad de que se registre una moción de censura en la ciudad después de que en la jornada del miércoles el portavoz del PP local, Borja Verea, se abriese a impulsar una con la edil no adscrita Mercedes Rosón como candidata a la alcaldía --una opción que ella misma descartó, Pontón ha considerado que el PP está "muy nervioso" y le ha pedido que "deje de enredar".

"Veo a un PP nervioso porque ve que en Santiago de Compostela hay una mayoría que avala el trabajo que está haciendo Goretti Sanmartín y todo el equipo de gobierno", ha afirmado Pontón, que ha emplazado a los populares a "asumir que hay un gobierno que está funcionado".

Además, ha instado al PP a "dejar de intentar conseguir en los despachos lo que no es capaz de conseguir" a través de los votos de la ciudadanía.

"Porque lo que vemos detrás de muchas de las mociones de censura que está impulsado o quiere impulsar el PP es un nerviosismo frente a un BNG que avanza mientras el PP, como dicen las encuestas, retrocede", ha afirmado.

Además, se ha referido a la moción de censura que se debatirá el lunes en Ribeira (A Coruña) para recordar que "ayer mismo se pudo ver a una edil que denunciaba las presiones y el acoso al que fue sometida para firmar esa moción de censura".

"Ese es el estilo Rueda y del PP, recuperar el viejo caciquismo y un uso espurio de las instituciones", ha dicho para asegurar que, frente a ello, hay un BNG "cada vez más fuerte, que recibe cada vez más apoyo".