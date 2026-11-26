La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una subestación eléctrica en Mesón do Vento, Ordes (A Coruña). - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a los indecisos a concentrar el voto en el Bloque como "garantía de políticas valientes" y "para hacer valer Galicia".

En un acto de campaña en Mesón do Vento, en el municipio coruñés de Ordes, donde ha estado acompañada por el cabeza de lista Néstor Rego, la líder nacionalista ha vuelto a hacer una movilización masiva porque el BNG tiene "al alcance de la mano" conseguir este 29N un "resultado histórico" que le dará más fuerza en Madrid para defender "los derechos, la dignidad y una vida mejor para todo el mundo".

"Si hacemos historia el domingo con un gran resultado para el BNG, vamos a tener más peso político para defender los intereses de los gallegos, unas vidas dignas, y también para impulsar políticas valientes y decididas", ha remarcado.

Así, ha mencionado políticas como la de "plantar cara al escandaloso trato de favor que tienen las eléctricas, al tiempo que ha presentado su propuesta en materia de energía, entre las que ha ejemplificado con la tarifa eléctrica gallega o la transferencia de las competencias en energía.

En este contexto, ha subrayado que el domingo se elige entre "los que patrocinan el expolio eólico y eléctrico" o el BNG, "que quiere que la energía que se produce en Galicia tiene que servir para abaratar la factura de la luz y para tener un mayor desarrollo económico".

En este punto, ha expuesto que las grandes eléctricas tuvieron en 2025 un beneficio "récord de 10.500 millones de euros", mientras en Galicia hay "440.000 personas que viven en situación de pobreza energética". "Personas que viven en un país rico que produce electricidad, pero que no pueden encender la calefacción porque los precios son prohibitivos", ha lamentado.

EÓLICA MARINA

Por su parte, Néstor Rego ha denunciado un modelo de producción eólica "profundamente negativo para Galicia" y ha reclamado una tarifa eléctrica gallega para que las familias "paguen menos" y las empresas "tengan menos costes de producción".

Ha destacado que Galicia produce ya más energía de fuentes renovables de la que se consume, asegurando que se envía para fuera "alrededor del 40% de la producción", pese a lo que, ha añadido, "hay aún unos 300 proyectos eólicos en tierra y mar".

De este modo, ha criticado los planes en este sector del Gobierno, "que decidió que el 50% de la potencia eólica marina hay que instalarla en la costa gallega", lo que, a su juicio, "pone en riesgo ecosistemas y caladeros".