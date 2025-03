Pontón pide al Gobierno que salga de la "ambigüedad" sobre Altri y avisa que la proceso en la Xunta "no está terminado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al Gobierno central a que abandone su postura de "ambigüedad" sobre la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo), al tiempo que ha advertido que el proceso administrativo que depende de la Xunta "todavía no está terminado" pese al pronunciamento favorable a que su tramitación siga adelante al entender desde el Ejecutivo gallego que el proyecto cumple con las exigencias desde el punto de vista medioambiental.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento de Galicia, la líder frentista ha puesto el acento en que la tramitación administrativa del proyecto por parte de la Xunta no está concluido y que faltan todavía "pasos" hacia la "aprobación definitiva" al estar pendiente "la evaluación ambiental integrada" y la "autorización para la concesión de aguas".

"La Xunta sigue teniendo en su tejado la pelota sobre lo que va a hacer respecto a esta bomba ambiental que está poniendo en riesgo, no sólo nuestro modo de vida, nuestro territorio, 8.000 puestos de trabajo directo... sino, sobre todo, qué modelo de futuro queremos para Galicia", ha aseverado Pontón, que ha subrayado que Altri "no es un modelo de futuro, es una industria contaminante del pasado". "Y eso no lo queremos", ha apostillado.

Así las cosas, ha llamado a participar en la movilización del próximo sábado en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) contra la iniciativa de la pastera portuguesa y la compañía Greenalia, porque la Xunta "sigue teniendo responsabilidades" y porque entiende que el Gobierno central tiene que decir "claramente" que "no va a dar" los 250 millones de euros que pide Altri para su planta en A Ulloa.

Y es que, además de en una Xunta de Alfonso Rueda que ve "trabajando" para las "empresas amigas" del PP, Pontón también pone el foco en el Ejecutivo central, que tiene que "salir de la ambigüedad" que, dice, mantiene sobre la planta de Altri para aclarar "si va a seguir lo que pide el señor de Rueda de darle 250 millones e euros a una empresa para que contamine" Galicia o si, por el contrario, "va a escuchar a la ciudadanía gallega que ayer mismo (domingo) volvió a decir alto y claro" que quiere "futuro".

"La macrocelulosa de Altri que nos quiere imponer el Partido Popular implica la destrucción de nuestro medio natural, en la tierra y en el mar", ha incidido Pontón, que advierte de la "amenaza" que supone, a su juicio, el proyecto para la produción de comarcas agroganaderas y pesqueras, y que convierte Galicia "en un eucaliptal". "O lo que es lo mismo, convertir Gailcia en pasto de los incendios", ha añadido.

"Todo esto", según Pontón, porque Alfonso Rueda "trabaja para las empresas amigas del PP" como Altri y Greenalia, donde ejerce como directiva la exconselleira Beatriz Mato. "No se lo vamos a permitir, ni el BNG ni los gallegos y gallegas con su movilización en las calles para defender la dignidad y el futuro frente a un Partido Popular empeñado en vender Galicia a precio de saldo, llevándose todo por delante", ha concluido.