Pontón pide una reunión con Rueda sobre el Pacto pola lingua y el PP remarca: "El foro para negociar es el Parlamento"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha solicitado por carta una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para abordar la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004, pero el PPdeG ha advertido a los nacionalistas que "el foro adecuado para negociar las propuestas políticas" es el Parlamento y los ha instado a participar en la reunión propuesta por los populares con todos los grupos parlamentarios.

Tal y como ha explicado la viceportavoz del Bloque Olalla Rodil en rueda de prensa este martes, se trata de un asunto "central y de vital importancia para el presente y el futuro del país".

"Creemos que debe ser abordado al más alto nivel entre la principal fuerza de la oposición y la Xunta a través de su máximo representante. Este es un plan del Gobierno, por eso esperamos que Rueda acepte la propuesta y deje de esconderse en este asunto, porque desde el primer minuto que conocimos los datos oficiales de uso del gallego elaborado por el IGE Rueda ha estado absolutamente ausente en todo el debate", ha manifestado.

En esta línea, Rodil ha señalado que el BNG plantea esta reunión "con la más firme voluntad" de trabajar a favor del gallego y de trasladar al titular del Gobierno autonómico su valoración sobre el plan propuesto por la Xunta y sus ideas "para revertir la situación".

En opinión de la viceportavoz nacionalista, el Plan presentado, que ha tachado de "paripé propagandístico", no incluye "nuevas medidas" y es "un paso atrás".

Cuestionada sobre si el BNG acudirá a la reunión convocada por el PPdeG con todos los grupos parlamentarios para analizar el documento de la Xunta, la diputada lucense ha remarcado que la reunión que propone el Bloque es la bilateral entre Rueda y Pontón.

Asimismo, a preguntas de los medios sobre si el Bloque aceptaría únicamente una matización del decreto del plurilingüismo, Olalla Rodil ha insistido en que el BNG defiende que se garantice que el gallego "sea una lengua de pleno derecho", para lo que ve imprescindible "suprimir que no se pueda impartir" materias como matemáticas o física y química en gallego.

"UN MURO DE BLOQUEO"

Por su parte, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha lamentado que "la mano tendida" de los populares "choca con el muro de bloqueo del BNG", lo que, a su juicio, muestra la "absoluta falta de interés por sentarse a dialogar" de los nacionalistas.

Así, ha reprochado a la líder de la oposición que saque "un as de la manga" para justificar "su incapacidad para el diálogo", recordando que "las leyes e iniciativas se debaten en el Parlamento". "Que no busquen excusas, quien no quiere debatir en el Parlamento, simplemente no quiere debatir", ha aseverado antes de explicar que el PP propone una reunión conjunta y no bilateral con cada grupo porque "lo que es de todos se habla entre todos".

En este sentido, Pazos Couñago ha defendido que el plan presentado por la Xunta cuenta con 700 medidas y aspira a ser "un documento estratégico" que hace hincapié en "la integración de los nuevos gallegos", al tiempo que ha criticado que el BNG "desechó el documento, de 400 páginas, en menos de una hora".

"La lengua no es patrimonio privativo de ningún partido. Por eso mantenemos la convicción de que nuestra lengua exige una política de consenso que permite afrontar los retos de presente y de futuro", ha expuesto para, a renglón seguido, asegurar que el PP "va a seguir buscando el acuerdo con generosidad y mano tendida".

Además, el portavoz popular ha pedido a Pontón que "asuma su posición en la política gallega", señalando que "no representa a la oposición ni a la mayoría del pueblo gallego".

También ha apuntado que el foro para negociar "las propuestas políticas" en Galicia es la Cámara. "¿O alguna propuesta de ley se debatió fuera de este Parlamento? Si Pontón quiere hablar del Plan de Normalización, mañana tiene una oportunidad y un foro; si no, lo que le pido es que si no va a ayudar, por lo menos que no enrede", ha zanjado.