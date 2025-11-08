Pontón reclama el reconocimiento de Castelao como primer presidente de Galicia: "No pararemos hasta que sea oficial"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la apertura del 'Simposio Castelao', a 8 de noviembre de 2025. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado de nuevo el reconocimiento de Castelao como primer presidente de Galicia, que en enero no prosperó por los votos en contra del PP a una iniciativa parlamentaria --PSOE y Democracia Ourensana se abstuvieron--: "Anunciamos ya que no vamos a parar hasta que ese reconocimiento sea oficial".

Así lo ha manifestado este sábado la líder de la oposición gallega en la apertura del 'Simposio Castelao', organizado en conjunto entre la Fundación Galiza Sempre y el BNG. "Hoy proclamamos que más pronto que tarde conseguiremos declarar que Castelao sea reconocido como lo que fue, el primer presidente de Galiza", ha expresado.

En este contexto, ha acusado al PP de realizar un "lavado cosmético" sobre la figura política de Castelao, que, en palabras de Pontón, han llegado a "criticar" y "deturpar". "Pero por mucho que quieran hacerlo pasar por lo que no fue, no pueden ocultar ni negar que Castelao es una figura central del nacionalismo galego y de la historia política de Galiza", ha objetado.

La líder nacionalista defiende que esta "manipulación" ya "viene de lejos", para lo que ha rescatado una cita del propio pensador: "Exáltase a miña personalidade artística, esaxerándoa, co piadoso fin de desvalorizar a miña ideoloxía política".

"Castelao es de todos y de todas, menos de los que atacan lo que más amó: Galiza, su gente y su lengua. Castelao es de todos y de todas, menos de los fascistas y de sus herederos", ha reivindicado.

En relación al idioma, ha defendido que sigue "vivo" a pesar de "cuatro décadas de política asimilista": "Sois unos imperialistas fracasados". "Superaremos la emergencia lingüística y le daremos mil primaveras más a nuestra lengua", ha añadido.

'PALESTINA VENCERÁ' Y 'ALTRI NON'

En este contexto, Pontón ha reivindicado las causas que les parecen "justas", algo que "une" al BNG con Castelao. Así, ha proclamado 'Palestina vencerá', en una defensa del internacionalismo y condena del imperialismo, y ha añadido 'Altri non', en contra del proyecto de la empresa en Palas de Rei (Lugo).

"Si Castelao estuviese aquí, estaría al lado de los miles de gallegos y gallegas no se resignan ante de un gobierno del PP que no nos quiere solo para llevar para atrás, sino seguir permitiendo el espolio de nuestra tierra. Castelao diría que Galicia merece mucho más que el franquismo industrial de las macrocelulosas contaminantes".