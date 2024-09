Pontón ve "disparatado" que Rueda renuncie a negociar una quita de deuda para Galicia "porque lo manda el PP"

La líder nacionalista reclama al presidente gallego que rectifique para no "desaprovechar" el "acuerdo" logrado por el BNG con el PSOE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "inaudito" y "disparatado" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya manifestado su rechazo a negociar una quita de deuda en la reunión que mantendrá este viernes con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez; una posición que ve "marcada desde el PP de Madrid" y que le insta a rectificar.

"Para Rueda, es más importante lo que marca su partido en Madrid que Galicia tenga una reducción de la deuda que permitiría atender mejor los servicios públicos o el cuidado del medio ambiente", ha aseverado este miércoles en rueda de prensa la líder nacionalista desde el Parlamento gallego, donde ha censurado "el servilismo" de quien ha definido como el el presidente "más desleal de la historia de Galicia".

Pontón ha recordado que la negociación de una condonación de la deuda para Galicia en "los mismos términos" que otras comunidades fue uno de los puntos incluidos en el acuerdo de investidura por el que el Bloque dio su apoyo a Sánchez, con lo que ha mostrado su sopresa por que Rueda esté "dispuesto a desaprovechar" esta posibilidad únicamente para "anteponer los intereses de su partido" a los de la Comunidad gallega.

Para Rueda "primero está el PP, luego el PP y después, el PP", ha sentenciado Pontón, que se ha preguntado "qué pasaría" si el directivo de una empresa recibiese una oferta de un banco para negociar una quita de deuda y decidiese descartarla. "Sería un despido inmediato", ha apostillado.

El 'no' del presidente gallego, manifestado el pasado martes en un foro económico en el que expresó que a Galicia "no le interesa" negociar una quita porque "no tiene un problema" de deuda, es una decisión "disparatada" que "ninguna persona es capaz de entender" más allá de que responda a las "órdenes" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Pontón considera "una desfachatez" que Rueda afirme que Galicia no tiene un problema con la deuda cuando ésta "se triplicó" hasta alcanzar los 14.297 millones de euros durante los últimos años y constituye la tercera mayor partida en los presupuestos anuales sólo superada por el gasto en educación y sanidad con 1.511 millones anuales.

Por todo esto, ha reclamado que rectifique porque el presidente de la Xunta "no puede ir atado de manos" a la reunión con Pedro Sánchez, especialmente en un momento "en el que Galicia se juega tanto" al estar en el debate la reforma del sistema de financiación. "La agenda de Galicia no se puede decidir en la sede del PP de Madrid", ha aseverado la líder nacionalista.

"A RUEDA NO LE INTERESA EL DIÁLOGO"

A preguntas de los periodistas, Pontón ha afeado al jefe del Ejecutivo gallego que no siga el ejemplo de sus homólogos en Andalucía y otras comunidades y convoque a los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento autonómico para abordar el encuentro con Sánchez de este viernes.

"Demuestra que a Reuda no le interesa el diálogo y que va a la reunión exclusivamente con el guión que le marca el PP de Madrid", ha añadido Pontón.