La portavoz del PP de Verín (Ourense) y su número dos renuncian a su acta de ediles por "motivos personales"

OURENSE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PP en el ayuntamiento ourensano de Verín -- y cabeza de lista de la formación popular en este municipio en las elecciones municipales de 2023 --, Lara da Silva, y el concejal popular y número dos, Aitor Álvarez, han presentado su renuncia al acta de ediles por motivos "estrictamente personales" tras más de tres años en el cargo.

Según ha informado el PP de Verín en un comunicado, en su lugar entrarán los populares Bernardo Rodríguez y Tamara Velázquez, que tomarán posesión del cargo en el próximo pleno municipal.

La presidenta del PP de Verín, Luisa Valladares, ha agradecido el trabajo de ambos concejales en esta etapa, apuntando a "su compromiso con el partido, con la vecindad y con Verín", así como a su "valentía" tras asumir la "responsabilidad de ponerse al frente del partido en uno de los momentos más delicados".

En esta línea, los populares han aplaudido la "dedicación" de ambos ediles y su "generosidad al dejar el acta a disposición del partido". "Muestran, una vez más, su lealtad a las siglas y a todos los vecinos y vecinas de Verín". "El PP de Verín siempre será su casa", han trasladado.