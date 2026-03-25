La positividad del virus respiratorio sincitial en Galicia desciende hasta el 5,3%

Archivo - Una sanitaria vacuna a un bebé durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe, en el Centro de Salud Segovia, a 15 de octubre de 2025, en Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de positividad del virus respiratorio sincitial continúa en descenso y se sitúa en el 5,3% en la semana 12 del año, que finalizó el día 15 de este mes de marzo, tal y como recoge el informe semanal de seguimiento de este virus que publica la Consellería de Sanidade.

Respecto a las hospitalizaciones, se ha registrado un ingreso en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025 y no se ha notificado ninguna hospitalización en los lactantes menores de dos meses.

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 93,2% en el caso de los bebés que son vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña y del 95,4% para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

Sobre los ingresos de niños que ya pasaron alguna temporada de VRS, en la semana 12 registraron un total de siete hospitalizaciones.

En adultos, los datos recogidos en el último informe indican 12 ingresos con VRS en personas mayores de 60 años, de los cuales cinco son mayores de 80.

Además, en esta semana, Sanidade ha observado un descenso de la tasa de consultas de atención primaria por bronquiolitis en todos los grupos, excepto en el de menores de dos meses.