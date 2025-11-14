Potenciar el retorno y "hablar de Galicia en el mundo": las "tareas" de Rueda para el Consello de Comunidades Galegas

Rueda participa en la reunión de la Comisión Delegada en el Consello de Comunidades Galegas - DAVID CABEZÓN / XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Favorecer los pasos que faciliten el retorno y "hablar de Galicia en el mundo" en un escenario en el que ya se vislumbra el Xacobeo de 2027. Son las dos principales "tareas" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dejado sobre la mesa durante su intervención, este viernes, en la reunión de la XIII Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas.

Lo ha hecho tras reivindicar, en primer término, el compromiso del Ejecutivo autonómico con la comunidad gallega en el exterior con políticas pioneras en España que están facilitando el regreso de millares de "gallegos que están en otras partes del mundo y quieren vivir y trabajar aquí".

Rueda ha participado en este encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Secretaría Xeral de Emigración, en Santiago, acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, además de los representantes de las entidades de comunidades gallegas en el Consello.

En este escenario, ha reivindicado que el retorno de los gallegos del exterior es un derecho, pero también una oportunidad para la comunidad, tanto para afrontar el reto demográfico como para mejorar la competitividad gallega.

En esta línea, ha destacado la 'Estratexia Galicia Retorna' que entre 2018 y 2022 facilitó el regreso de más de 28.000 gallegos del exterior y que en una segunda etapa busca conseguir el retorno de otros 30.000 hasta 2026. Solo en el primer año de esta nueva edición, 2023, se consiguió la "cifra récord" de 8.500 retornos.

Esta estrategia incluye ayudas para afrontar los primeros gastos de instalarse en Galicia que llegan a 1.100 familias cada año; o asesoramiento para quien decida emprender en la comunidad --con 900 proyectos apoyados hasta el momento, el 85% en el rural--. Además, el programa 'Retorna Cualifica Emprego' ha facilitado casi 400 contratos a profesionales del exterior para cubrir vacantes o becas para estudiar un máster o un ciclo de FP en Galicia.

Los presupuestos de 2026, recuerda la Xunta, mantienen y refuerzan estas ayudas, con novedades como 1,5 millones para rehabilitar viviendas y ponerlas a disposición de trabajadores que participen nos programas gallegos de atracción de talento, también los retornados, o la nueva Oficina de Atracción de Talento.

XACOBEO 2027

Otro de los aspectos que ha señalado el presidente de la Xunta como claves para mostrar la comunidad en el exterior es el Xacobeo 27 "ya que representa una gran oportunidad para hablar de Galicia en el mundo y para expandirse un poco más desde el punto de vista cultural, de identidad y conocimiento".

En este sentido, ha recordado que este 2025 volvió a batir récords de peregrinos, con unos 500.000 que recogieron su 'compostela', aunque el cálculo del Ejecutivo autonómico es que "son muchos más y cada vez de más partes del mundo". No en vano, ha ejemplificado con que el Xacobeo "cada vez pega más" tanto en Estados Unidos como en países de América del Sur.

APOYO A LAS ENTIDADES GALLEGAS EN EL EXTERIOR

Por otra parte, el presidente de la Xunta ha agradecido el trabajo diario que realizan las entidades gallegas que hay por todo el mundo, calificándolas como "fundamentales" para poder llevar todos los proyectos de la Xunta a las comunidades gallegas en el exterior, y un buen ejemplo de lo que significa la 'Galicia Calidade' que identifica a la comunidad y que el Ejecutivo también quiere potenciar.

Y ha recalcado que el Gobierno autonómico ofrece aportaciones para modernizar las instalaciones o promover actividades que impulsen la cultura y tradiciones gallegas. Además, la Xunta recuerda que Galicia cuenta con programas para acercar a los gallegos del exterior a la comunidad, como, por ejemplo, voluntariados, rutas del Camino de Santiago o reencuentros para mayores de 65 años.