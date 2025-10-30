El PP acusa al BNG de basar su estrategia en "la conflictividad" y en "adoctrinar en colegios": "Una película de terror"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha acusado al BNG de basar su estrategia en "la conflictividad" y en "adoctrinar en los colegios" y ha asegurado que cree que los nacionalistas gallegos se han convertido en "una auténtica película de terror" que los gallegos "no quieren ver".

En rueda de prensa este jueves, Prado ha manifestado que ella misma sufrió "un ataque violento en redes sociales" por parte del número 4 en la candidatura del Bloque a las elecciones europeas, Rogelio Santos Queiruga.

En concreto, tras una publicación de la popular en la red social 'X' en la que se autopreguntaba "¿Para qué se reunieron el BNG y los herederos de ETA en el País Vasco? Para traer la kale borroka a Galicia", utilizando el emoticono de una bomba. A ello, Queiruga respondía señalando que "muchas señoras de este país dirían a Paula Prado que ella sí tiene falta de una bomba en la 'cona'", usando el mismo emoticono.

A este respecto, la representante popular ha criticado este jueves que los nacionalistas "todavía no lo han condenado". "Hicieron manifestaciones genéricas y ni siquiera Pontón tuvo un minuto para condenar este ataque violento y de odio", ha reprochado antes de apuntar: "Qué estarían diciendo si este ataque fuese o partiese de un miembro del PP".

En esta línea, la número 2 del PPdeG ha sostenido que el "comunismo del BNG consiste en intentar silenciar y poner en la diana a quien no piensa como ellos".

MATERIALES "PSEUDODIDÁCTICOS" DE CIG-ENSINO

A continuación, Prado ha manifestado que el BNG, a través de la CIG, "intenta colar en los colegios materiales de todo tipo", exponiendo desde el atril en el que ha comparecido varios sobre el Día del Orgullo en los que se muestra al escritor Eduardo Blanco Amor desnudo, así como materiales con camisetas reivindicativas "del comunismo, con la bandera estreleira del BNG y unas vestimentas un poco sados y bondage".

También ha mostrado otra "recomendación de CIG-Ensino", los 'Pornopoemas'. "Después luchamos contra el porno, presentamos iniciativas diciendo que el porno lo consume la gente joven, pero desde CIG-Ensino proponen trabajar con estos materiales didácticos de pornopoemas", ha relatado.

Asimismo, Paula Prado ha puesto el foco en otra propuesta del sindicato de educación en que se observa a Rosalía de Castro, "silenciada y sumisa", con una mordaza y con un enunciado en el que se puede leer '50 negras sombras'.

"Quieren a una Rosalía silenciada y sumisa y después quieren darnos lecciones de feminismo. Estos son los recursos didácticos que quiere el BNG para nuestros niños en la educación gallega. Nosotros no lo vamos a consentir", ha reivindicado antes de avanzar que denunciarán todos estos materiales "pseudodidácticos".

"PELÍCULA DE TERROR"

En este contexto, la secretaria general de los populares gallegos ha señalado que "algunos dicen" que el PPdeG está "nervioso del BNG", pero "nada más lejos de la realidad".

"Ahora que estamos a punto de celebrar Samaín", ha apostillado, "estamos asustados con la película de terror en que se ha convertido el BNG".

"Se reunieron con los herederos de ETA, llamaron fascista a una Premio Nobel de la Paz, publicaron el documento de la UPG exigiendo más conflictividad social y desde entonces tenemos una manifestación o dos cada día, persiguieron a la conselleira de Política Social, distribuyeron materiales de adoctrinamiento en los colegios y lanzaron ataques violentos contra mí en las redes sociales", ha enumerado.

Por todo ello, Prado ha destacado que el BNG se ha convertido en "una auténtica película de terror" que, en su opinión, "los gallegos no la quieren ver".

"SUMISIÓN A PEDRO SÁNCHEZ"

Por otro lado, la secretaria general del PPdeG ha reprochado la "estrategia de servilismo y sumisión" del BNG con Pedro Sánchez, insistiendo en que son "mansos en Madrid y bravos en Galicia", pero "no consiguen sacarle nada a Pedro Sánchez para Galicia".

En este sentido, ha lamentado que los nacionalistas no participasen este jueves en la Comisión de investigación en el Senado en la que comparece el presidente del Gobierno para "evitar pedirle explicaciones". "No vaya a ser que por un día incomode y enfade a su amo. ¿Hasta cuando va a seguir siendo una comparsa del 'Sanchismo'?", ha cuestionado.

Mientras, del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado que ha realizado "una gira por las cuatro provincias criticando los presupuestos de la Xunta", ya que, ha añadido, "no puede hablar bien de unos presupuestos generales del Estado porque ni están ni se les espera".

"En Galicia tenemos presupuestos y vamos camino de aprobar los 16º consecutivos en tiempo y forma; mientras, el Gobierno de Sánchez ya no quiere ni escuchar hablar de eso, obstaculizando numerosas inversiones que vendrían muy bien para Galicia. Pero eso al PSOE gallego no le importa, porque para eso buscaron la única forma de nombrar presidente a Xosé Ramón Gómez Besteiro. Sí, presidente del club de fans de Pedro Sánchez", ha remarcado.