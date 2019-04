El PP censura que la oposición "instrumentalice" la huelga en atención primaria, que coincidirá con el próximo pleno

Publicado 02/04/2019 14:36:08 CET

En Marea y BNG vuelven a pedir el cese del conselleiro de Sanidade como "primer paso" para solucionar los problemas del Sergas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlamento de Galicia tendrá de nuevo como protagnista principal la situación de la sanidad pública. Una sesión que, además, coincidirá con la huelga convocada en atención primaria para los días 9 y 10 de abril, jornadas en las que el Pazo do Hórreo acogerá el último pleno antes de la celebración de las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Este martes, durante las ruedas de prensa posteriores a la junta de portavoces que ha fijado el orden del día de la sesión, los grupos de la oposición han reclamado al Gobierno gallego que "escuche" los motivos que empujan a los colectivos sanitarios a convocar una huelga que el Partido Popular respeta, aunque lamenta que los partidos la usen con motivos políticos.

Así lo ha explicado el viceportavoz parlamentario del PPdeG y secretario xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado, que ha cargado contra PSOE y En Marea por "instrumentalizar" la protesta convocada para la próxima semana en los servicios de atención primaria de la sanidad pública gallega.

Tras afirmar que en la actualidad Galicia dispone "de la mejor sanidad" de su historia, Tellado ha reconocido que el Gobierno gallego tiene que "seguir mejorando" el sistema sanitario a través del "trabajo" con los colectivos.

Por ello, después de que la oposición criticasen las declaraciones en la Cadena Ser del gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, en las que denunció motivos "políticos" detrás de la huelga, Miguel Tellado ha reclamado a los grupos en la Cámara que "no politicen las demandas" y las empleen "en su beneficio electoral".

"Lecciones, ninguna", ha insistido el popular, que cree que "no hay que generar inquietud" a los pacientes gallegos, algo de lo que responsabiliza a los partidos de la oposición. "Hay cosas con las que no se debe jugar", ha aseverado.

OPOSICIÓN

Antes de que Tellado cerrase la ronda de intervenciones tras la junta de portavoces, el resto de grupos cargaban contra la actitud "soberbia" de la Xunta por tildar de "política" la convocatoria de huelga en la atención primaria. Para En Marea y el BNG, corregir la situación "límite" que atraviesa la sanidad debería tener como "primer paso" la salida de Jesús Vázquez Almuiña como responsable de Sanidade en el Gobierno gallego.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha criticado a Fernández Campa por relacionar la huelga con las elecciones generales que tendrán lugar a final de mes y ha recordado que "no es la única" que se ha producido en el sector sanitario en el último año y medio.

"Si a Fernández Campa no le gusta que haya elecciones tendrá que buscar en otros países donde no las hay", ha señalado el magistrado en excedencia que, a renglón seguido, ha apuntado que el gerente del Sergas "puede buscar entre sus socios en Andalucía que les gustan los regímenes no democráticos", en referencia al pacto entre PP y Vox en la comunidad andaluza.

Para el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, la "situación de deterioro" de la sanidad pública es consecuencia de "decisiones políticas", como "la reducción en casi 180 millones de euros" en la última década de la cantidad que dedica la Xunta a la atención primaria.

"Todo es política, en cierto sentido. Son cosas que afectan a la ciudadanía", ha subrayado el socialista, que cree que si esta "huelga política" tiene "un amplio seguimiento", el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, tendrá que "tomar nota".

Por último, la diputada del BNG Olalla Rodil ha ironizado con que Fernández Campa considere la política como "una cosa mala" cuando él mismo desempeña "un cargo político".

Así las cosas, la nacionalista pide a la Xunta que abandone la "soberbia" y "escuche lo que le piden" los profesionales sanitarios. "Menos soberbia y más humildad, es lo que recetamos al Gobierno de la Xunta", ha zanjado Rodil.