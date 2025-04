El PP, con cuatro ediles, gobernará en Cambre (A Coruña) al no lograr el PSOE el apoyo necesario

CAMBRE (A CORUÑA), 21 (EUROPA PRESS)

Diana Piñeiro, hasta ahora portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cambre (A Coruña), es desde este lunes nueva alcaldesa del municipio tras la sesión plenaria celebrada en esta jornada. En la misma, presentaron candidaturas, además del grupo popular, el PSOE con su portavoz municipal, Diego Alcantarilla, y Alternativa dos Veciños, encabezada por Raúl Varela.

Pese a no contar con los votos necesarios, Piñeiro asumirá el cargo en base a los sufragios conseguidos en las últimas elecciones al ser la segunda fuerza más votada. Lo hará al no prosperar la propuesta del PSOE de lograr el apoyo de las fuerzas de izquierda y después de que Unión por Cambre (UxC) -- formación más votada en las pasadas elecciones municipales y con un alcalde y una alcaldesa que presentaron su dimisión por no contar con el respaldo suficiente en los asuntos llevados a pleno-- avanzase su abstención como finalmente ha ocurrido.

Los socialistas, también con cuatro ediles, obtuvieron el apoyo del BNG con tres, pero se han quedado sin opción de gobernar al no contar con respaldo suficiente -- precisaban el voto de once concejales -- debido a la abstención de Unión por Cambre. Por otra parte, Alternativa dos Veciños contó solo con sus dos ediles.

La nueva alcaldesa ha apostado por buscar diálogo y consenso ante una situación "excepcional" que, según dijo, requiere "acuerdos". "Cambre necesita diálogo abierto y eso solo se consigue con la colaboración de todos los grupos", ha argumentado.

En declaraciones a los medios, Piñeiro ha añadido que "esto no es un apoyo al PP, es una transición hasta las elecciones" para insistir en que "hablará" con todas las formaciones políticas.

