El PP defiende la legalidad de los conciertos del Sergas en Ourense para tumbar una iniciativa que pedía "transparencia"

El PSdeG alude al informe de Contas con reparos hacia las autorizaciones de uso y los populares alegan que ya se trabaja para reducirlas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido que los conciertos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), y más concretamente los del área sanitaria de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, se ajustan a la legalidad para tumbar una iniciativa presentada por el PSdeG en el Parlamento que pedía mayor "transparencia" y cumplir con las recomendaciones realizadas por el Consello de Contas.

En concreto, se trata de una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que ha contado con el apoyo del BNG --el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, no ha asistido a la votación--, pero que no ha salido adelante al votar 'no' el PP.

Patricia Iglesias (PSdeG) se ha referido al último informe de Contas que señalaba defectos en los conciertos porque no se ajustan a las reglas de "excepcionalidad y temporalidad", sino que "convierte la sanidad privada en sustitutiva de la pública".

En el caso concreto del área de Ourense, Iglesias ha alertado de que los datos de los informes de fiscalización del año 2022 recogen cómo se emplea la figura de la "autorización temporal de uso" --el 53% de las de todo el Sergas-- y se prolongan más allá de lo razonable. Además, en la citada área se incrementaron un 36% los pacientes derivados a la privada.

La diputada del PSdeG ha aprovechado para recordar la reciente adjudicación del Sergas al hospital privado Vithas de Vigo, por 1,2 millones, para derivar cirugías complejas de pacientes del área de Ournese con el objetivo de reducir las listas de espera. "Pero ya tendremos tiempo para debate esta nueva circunstancia alarmante", ha apostillado Iglesias.

"UN CLÁSICO DEL PP"

En similares términos se ha pronunciado la diputada del BNG Noa Presas, quien ha definido como "un clásico del PP" las adjudicaciones "poco transparentes" del Sergas, en vez de "garantizar la equidad territorial y la buena gestión" del presupuesto sanitario, que ocupa en torno al 40% de toda la Administración gallega.

De igual modo, Presas ha destacado cómo "el sistema público tiene múltiples dolencias diagnosticadas por el Consello de Contas, que acaban teniendo consecuencias reales y palpables en el día a día" de los pacientes, especialmente los ourensanos.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha afirmado que la asistencia sanitaria en la provincia "no se presta al mismo nivel" que en el resto del territorio, por lo que para el Sergas "es muy cómodo delegar en empresas privadas que seguro que lo hacen bien, pero no es lo adecuado".

POSTURA DEL PP

Frente a las críticas, la diputada del PP Cristina Sanz ha acusado al PSdeG de redactar la PNL "de modo tramposo" y porque "omite apartados que no van bien en el relato". Además, la popular ha esgrimido que la actividad concertada del Sergas es ahora "inferior" a cuando gobernó el bipartito entre 2005 y 2009: "Fueron los campeones de lo que ustedes llaman privatización".

En todo caso, Sanz ha dicho que es "falso" que la Xunta no se ajuste al marco legal y a los criterios de complementariedad y subsidiariedad de la sanidad privada, porque está "reduciendo el peso" de las autorizaciones de uso.

La popular también ha defendido el contrato con Vithas para operar pacientes de Ourense porque busca "reducir las listas de espera" en el área.