El PP denuncia que la Fegamp está "herida" por servir a los "intereses del PSOE" y exige que se recupere el "consenso"

22/09/2008

Cree "desalentador" para poder hacer frente a la "agonía financiera" de los municipios que el Estado pretenda recortar los fondos locales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep.

El Partido Popular alertó hoy de que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) está "herida" porque, a su juicio, está "al servicio de los intereses del PSOE" y, por contra, exigió que se recupere el "consenso" de las fuerzas políticas en el seno de este órgano.

De este modo se pronunció el portavoz del PPdeG en la Fegamp y alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, después de que el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández, suscribiese un convenio con el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, y ambos coincidieran en destacar que la actual administración incrementó en los últimos tres años "un 60 por ciento" el Fondo de Cooperación Local, hasta los 119 millones de euros en 2008.

El portavoz popular aseguró haberse enterado de este acto por los medios de comunicación y, a modo de comparación, subrayó que el ex presidente de la Fegamp José Crespo (PP) invitaba a los portavoces del resto de partidos a todos los actos en los que participaba.

Por eso, apostó por "reconducir la situación" y, tras subrayar que en esta institución "es tan importante el fondo como la forma", rechazó que la Fegamp se utilice para hacer "seguidismo" del PSOE. "No vamos a consentir que se hagan actos de propaganda en nombre de todos los ayuntamientos", proclamó.

Así, desmintió la "total sintonía" entre la Fegamp y la Xunta transmitida en el acto del pasado viernes y, frente a eso, denunció el "incumplimiento manifiesto" de la mayor parte del Pacto Local. "Fue un bluf", sentenció al respecto de este documento suscrito entre el Gobierno gallego y las administraciones locales.

Como ejemplo, relató que la Xunta no ha asumido aún los gastos de mantenimiento de los centros de salud y, en el caso de los centros de enseñanza, "sólo" se hace cargo del coste del gasóleo de los colegios. Así, anunció que los populares solicitarán la convocatoria extraordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Fegamp para analizar el Pacto Local. "Aspirábamos a mucho más tres años después de firmar el Pacto Local", manifestó, y concluyó que recortar fondos a las administraciones locales "es la mejor manera" de recortar servicios a los ciudadanos-

FINANCIACIÓN LOCAL

En la misma línea, Rodríguez censuró la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación local y, como prueba de esta "tomadura de pelo", leyó un párrafo de las bases que el ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó a la Federación de Municipios e Provincias (Femp), en el que se refiere a la situación económica de los ayuntamientos como "razonablemente saneada y sólida financieramente".

El dirigente popular avisó de que el Gobierno central "mal va" con este planteamiento y calificó como "desalentadora" la intención del Ejecutivo español de recortar los fondos estatales que se destinan a las administraciones locales y que, según dijo, "ya es una ínfima parte" del gasto público del Estado.

Tras lamentar que los ayuntamientos sean "la cenicienta de las administraciones", consideró "fundamental" que cambie esta situación ante la "agonía financiera" que sufren los municipios en el momento actual de crisis económica.

Según explicó, los grandes y medianos ayuntamientos acusan el parón de la construcción, por lo que verán reducidos los ingresos procedentes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) así como del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de modo que "verán peligrar" su liquidez para afrontar gastos inmediatos, según auguró.

También se refirió a la situación de los pequeños municipios, que no se verán tan afectados por la crisis inmobiliaria, pero que dependen de forma mayoritaria de los recursos procedentes del Estado. Por eso, confió en que los fondos estatales a los ayuntamientos no sólo no se vean mermados sino que se incrementen.