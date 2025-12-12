El PP esgrime que Tomé será "un presidente en la sombra" y recrimina al BNG amparar "a un acosador y a una encubridora"

LUGO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial del PP en Lugo, con su portavoz, Antonio Ameijide a la cabeza, ha acudido al Pazo de San Marcos para evaluar la situación provocada por la presencia de José Tomé en la junta de gobierno de este viernes y que trajo consigo el abandono de la misma por parte de los tres diputados del BNG y de uno del PSOE, en concreto Xosé María Arias, alcalde de Castroverde.

Ameijide ha calificado la situación de "verdadero despropósito" del PSOE, y ha extendido en este calificativo al BNG, al que ha acusado de "amparar la situación". También se ha referido a la decisión del PSOE de prohibir la entrada al edificio de la Diputación a la prensa en la jornada de hoy, "a un edificio público, de una institución pública, sin dar ningún tipo de explicación".

"El PSOE sigue amparando la figura de José Tomé como presidente provincial, porque hace unos momentos presidió la junta de gobierno local. Es un despropósito que un señor acusado de acoso sexual, que lo apartaron de militancia, esté presidiendo este acto", ha criticado.

Para Ameijide, Tomé seguirá siendo "un presidente en la sombra" y ha puesto como ejemplo lo sucedido en la mañana de este viernes en la junta de gobierno.

APUNTA A GARCÍA PORTO COMO "ENCUBRIDORA"

Sobre el propio caso de Tomé, ha recalcado que "hay diputadas en altos cargos de esta institución (en referencia a la secretaria de Organización provincial, Pilar García Porto) que eran conocedoras de las denuncias y que no hicieron nada" y recriminó al BNG "seguir amparando a un acosador sexual y a una encubridora". Le pidió, por tanto, que "deje de vender humo" y que tome decisiones.

El PP urgía explicaciones de los socialistas, ya que, cuando intervino ante los medios, Tomé aún no había notificado la renuncia a un cargo en el que seguirá en funciones hasta el 30.

CRÍTICAS A MÉNDEZ

Además, ha afeado a Lara Méndez falta de claridad en sus respuestas "cuando parece que tenía conocimiento de las denuncias desde hace meses"; mientras de José Ramón Gómez Besteiro dijo que "seguía escondido y hablando solo a través de comunicados y cartas".

Estas declaraciones se producen después de que ABC haya publicado que la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, "se vio" con una de las víctimas de supuesto acoso sexual por parte del alcalde de Monforte, José Tomé, quien estaba también al frente de la Diputación de Lugo, para "hacerla desistir" de hacer público el caso. La número dos de los socialistas gallegos ha negado, mediante un comunicado, este proceder y ha avanzado "una querella por injurias".