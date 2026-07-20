El PP exige al Gobierno central que "rinda cuentas" por los incendios provocados por un tren en la provincia de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del Partido Popular en el Congreso por la provincia de Ourense --Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana--, han registrado una iniciativa parlamentaria en la que exigen al Gobierno central que "rinda cuentas de manera inmediata" por la ola de incendios forestales originados en el entorno ferroviario el pasado lunes 13 de julio.

Según han recordado los 'populares' en una nota de prensa, el paso de un tren de mercancías por la vía convencional entre Ourense y Santiago de Compostela provocó ese día "hasta ocho incendios casi simultáneos" en los ayuntamientos de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, "obligando a cortar la circulación ferroviaria durante más de diez horas".

En este contexto, Celso Delgado ha subrayado que los mecanismos de prevención del Ejecutivo "fallaron por completo" y ha exigido saber "con total claridad" qué tareas ejecutó Adif en la línea convencional Ourense-Santiago de Compostela entre el 1 de junio --cuando entró en vigor el Plan de prevención contra incendios en las vías y en sus proximidades-- y el 13 de julio.

El PP ha reclamado al Ejecutivo una relación "detallada" de las actuaciones de limpieza química y mecánica en estaciones, terminales y márgenes de la vía que se realizaron este año y las previstas hasta mayo de 2027 para reducir la biomasa y la vegetación seca.

"Es imprescindible ejecutar con carácter urgente y periódico labores de desbroce y retirada de material combustible en los márgenes de las vías que discurren por nuestra provincia, una zona que soporta un altísimo riesgo de incendios forestales en los meses de calor", han denunciado los diputados del PP, sumándose a la moción presentada por el grupo provincial del PP en la Diputación de Ourense.