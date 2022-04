El PP pide en el Congreso que el Gobierno ponga en marcha un dispositivo de búsqueda del pecio del 'Villa de Pitanxo'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno central a poner en marcha un dispositivo, "con medios propios o externos" a través de empresas especializadas, para localizar el pecio del buque 'Villa de Pitanxo', naufragado en aguas de Terranova la madrugada del 15 de febrero.

En concreto, el texto de los populares reclama una operación de trabajo subacuático que permita dar con los restos de la embarcación para después, mediante robots adecuados, descender y elaborar un trabajo fotográfico sobre su estado.

Esto, tal y como argumenta el Grupo Popular en el Congreso, permitiría "un reconocimiento del exterior y de los aparejos para verificar la posible existencia de cuerpos atrapados" en el interior del 'Villa de Pitanxo'.

Según relata el PP, las tareas oficiales de búsqueda fueron paralizadas por los medios canadienses "a las pocas horas del hundimiento". Entonces, recuerdan los populares, el Gobierno de España "afirmó que estas se reiniciarían cuando mejorase las condiciones climatológicas".

Sin embargo, el Grupo Popular lamenta que Ejecutivo de Sánchez "no cumplió su palabra", ya que el 24 de marzo su delegado en Galicia, José Miñones, trasladaba a las familias de los tripulantes desaparecidos que, al no poder recuperar los cuerpos, no era posible bajar al pecio. "Algo que ha provocado que las familias se sientan engañadas y defraudadas", añade el PP.

En este sentido, los populares quieren llamar la atención sobre el hecho de que el Gobierno de España "se haya rendido en una tarea que tiene muchas dificultades, pero que deben superarse para respetar el derecho de las familias a que se realice todo lo humanamente posible por recuperar los cuerpos de los marineros desaparecidos y así paliar el dolor que sus allegados están viviendo".