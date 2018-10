El PP pide personarse en la causa judicial de O Marisquiño "para conocer la verdad"

Publicado 01/10/2018 17:32:22 CET

VIGO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vigo ha anunciado este lunes que solicitará personarse en la causa judicial abierta para investigar el accidente de O Marisquiño, y lo hará "por responsabilidad con los vigueses" y "para conocer la verdad".

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del grupo municipal y presidenta local del partido, Elena Muñoz, quien ha recordado que los 'populares' han pedido "explicaciones" desde el primer momento tras el siniestro, pero que el alcalde, Abel Caballero, ha respondido con "mentiras y descalificaciones".

A ese respecto, ha lamentado que el pleno extraordinario sobre el accidente fuera una sesión de apenas 15 minutos y que, posteriormente, el gobierno local hubiera hecho valer su mayoría absoluta para vetar una comparecencia del regidor.

"Se nos han ido cerrando todas las puertas, pero hemos dicho a los vigueses que íbamos a utilizar todos los mecanismos políticos y jurídicos a nuestra disposición para llegar hasta el fondo y así lo haremos", ha incidido.

Elena Muñoz ha subrayado que el PP "no se va a callar" y que seguirá insistiendo y trabajando para que los vigueses sepan la verdad porque "se lo merecen". "Queremos que esto no vuelva a ocurrir y por lo tanto el alcalde no va a conseguir callarnos ni con amenazas, ni con insultos, ni con descalificaciones", ha proclamado.