El PP pide "que se vaya" el edil de Seguridad de Vigo tras "inmolarse" para "salvar" a Caballero

Publicado 04/09/2018 12:14:51 CET

VIGO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha reclamado este martes al concejal de Seguridad, Carlos López Font, "que se vaya a su casa", después de haberse "inmolado" para "proteger a su jefe", y ha constatado que el edil socialista es "un cadáver político" ya "amortizado".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el concejal del PP Miguel Fidalgo, quien ha subrayado que este miércoles, en el pleno extraordinario convocado para hablar del accidente de O Marisquiño, el alcalde, Abel Caballero, tiene la "oportunidad" de dar explicaciones sobre "qué pasó" esa noche y de "pedir disculpas".

El concejal 'popular' ha insistido en criticar que el regidor "se parapeta" detrás de su edil de Seguridad, pese a que "nadie sabía dónde estaba" en el momento del accidente. Por ello, y "ya que el propio Font insiste en que fue él quien firmó las autorizaciones" para O Marisquiño, se ha preguntado "a qué espera" para "irse a su casa", ya que "ha querido quemarse a lo bonzo para salvar a su jefe"..

"Hoy nos enteramos de que tampoco hubo control de accesos en el concierto, no se cumplió el Plan de Autoprotección", ha señalado Fidalgo, y ha subrayado que "ya no valen las explicaciones de Font". "Tiene que ser el alcalde el que hable en el pleno", ha repetido, y ha proclamado que "el PP no va a parar hasta que se sepa la verdad".