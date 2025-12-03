El PP de Ramirás rompe el pacto de gobierno con el PSOE y denuncia las "excusas" de la alcaldesa para no ceder el cargo

OURENSE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Ramirás, en Ourense, ha informado este miércoles de la ruptura del pacto de gobierno alcanzado con el PSOE de la localidad ante las "reiteradas excusas" de la alcaldesa, la socialista Isabel Gil, para no ceder el cargo

En un comunicado, el PP de Ramirás anuncia la ruptura del pacto de gobierno alcanzado con el PSOE tras las municipales de 2023 por el que ambas formaciones acordaron sendos periodos de dos años al frente de la Alcaldía.

El PP asegura que, según este acuerdo, el portavoz popular Juan Carlos Rodríguez Matías tenía que presidir la corporación municipal desde el pasado mes de junio, pero censura que "ya transcurrieron más de cinco meses" y que "no ven predisposición por parte de la alcaldesa". "Solo continuas excusas para evitar el relevo", censura.

En consecuencia, ha dicho Rodríguez Matías, el PP de Ramirás pasará a ser oposición por lo que votarán "a favor, en contra o abstención" en función de lo que consideren "mejor para los vecinos y para el ayuntamiento".

El concejal del PP ha recordado que en las elecciones locales de mayo de 2023 se registró un triple empate entre PP, PSOE y BNG, obteniendo cada formación tres concejales. "Siempre estuvimos abiertos a hablar con socialistas y nacionalistas, aunque las negociaciones no fueron fáciles", señala Juan Carlos Rodríguez.

Tras descartar la opción con el BNG, el PP sostiene que el pacto alcanzado con el PSOE tenía como principal acuerdo el relevo en la alcaldía a los dos años de mandato, además de incluir a dos concejales del PP en la Comisión de Gobierno.

El portavoz del PP señala que Isabel Gil empezó el primer turno, "ya que el estar gobernando en los cuatro años anteriores podría así terminar algunos proyectos que tenía en marcha, como el centro del día".

Sin embargo, ha sostenido que, el 30 de junio empezaron los contactos para iniciar el relevo, "tal y como estaba fijado", pero que "desde entonces solo escuchan más excusas sobre la apertura del centro para mayores".

Así las cosas, el PP indica que, en septiembre, el grupo municipal del PP exigió que se convocase el pleno para dar cuenta del cese de Isabel Gil al frente de la alcaldía. "Nos daban igual 15 días arriba o abajo, pero el escrito de la convocatoria no llegó", asegura.

Esta situación, "unida a la ausencia de reuniones de la Comisión de Gobierno", llevó finalmente a los populares de Ramirás a "romper el pacto de gobierno con los socialistas e iniciar una nueva etapa en la oposición".

"FIRME APOYO" DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

Al respecto, la dirección provincial del PP ha expresado su "firme apoyo" al grupo municipal popular de Ramirás, que "hasta el último momento y mucho más allá de lo previsto intentó que se cumpliera lo pactado, como ellos hicieron respetando siempre el acuerdo de gobierno".

La dirección provincial destaca que "ante la compleja situación derivada de los resultados de las elecciones municipales en 2023, los concejales del PP tenían muy claro su objetivo": "Conseguir el acuerdo más ventajoso para el Ayuntamiento y sus habitantes, garantizando la gobernabilidad".