El PP rechaza la propuesta del BNG de regresar a la fase de ponencia de la comisión, que apunta a su cierre

El BNG entiende que no pueden emitirse las conclusiones de la comisión porque "falta documentación y testimonios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado con su mayoría la propuesta del BNG de retrotraer la comisión de investigación sobre la contratación de la Administración autonómica y la construcción del Álvaro Cunqueiro a la fase de ponencia, con lo que se encamina a su resolución con la presentación del dictamen, para el que existe una propuesta en solitario de los populares.

Este viernes, la comisión impulsada por el Bloque se reunió de forma extraordinaria para abordar una propuesta de los nacionalistas para regrasar a la fase de peticiones de documentación y comparecientes, entre las que solicitaban la del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, su hermana y responsable de Eulen en el noroeste, Micaela Núñez, o Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Argumentaban esta reclamación en que la comisión "no puede emitir" unas conclusiones cuando "todavía faltan la mitad de las premisas" de la comisión, o testimonios "clave" sobre el objeto a investigar no han comparecido ante el organismo. "No se pueden concluir sobre asuntos que no están en la documentación", ha aseverado el diputado del Bloque Óscar Ínsua.

Durante su intervención, el parlamentario frentista recordó que existe un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional en el que piden que se retrotraiga la comisión a la elaboración del plan de trabajo al entender que sus "derechos" como diputados fueron "lesionados" por el PP al "imponer" con su mayoría de forma "unilateral" una hoja de ruta que "impide" ejercer la tarea de control al gobierno.

"Tenemos claro que el PP actuó de mala fe desde el minuto cero", ha espetado antes de incidir en que "siempre estuvo claro" que el PP aprobó "unilateralmente" el plan de trabajo para que "no se investigase nada" porque "siguieron las tablas del Sinaí" que seguían "los mandamientos" de "amarás a Feijóo sobre todas las cosas, y no usarás el nombre de Feijóo de en vano".

La proposición del Bloque se ha topado con el 'no' del PP que, de la mano de su portavoz parlamentario, Alberto Pazos Couñado, ha acusado a los nacionalistas de ser "inasequibles al desaliento" por tratar de mantener en funcionamiento una comisión que enfila su fase final.

"Vamos a cerrar la comisión y a hacer unas concclusiones en base a unos hechos y unos documentos. Las elucubraciones se las dejamos a ustedes", ha subrayado Pazos, que ha vuelto a rechazar acuasaciones de "vetos" sobre las demandas de la oposición, asegurando que las decisiones se adoptaron con base en informes "jurídicos" y "propuestas" que "se votaron" en una Cámara donde los populares disfrutan de mayoría absoluta.

En este sentido, ha apuntado que "lo que tenía precedentes" en 40 años de Parlamento gallego eran las propuestas de la oposición de que la comisión actuase con mayoría ponderada para adoptar decisiones sobre el plan de trabajo y que lo que pretendían BNG y PSdeG era que se adaptasen las normas a su papel como oposición.

"Lo que mal empieza, mal acaba", ha resumido la diputada socialista Elena Espinosa en su intervención en el debate, en el que ha declinado participar el parlamentario de Democracia Ourensano Armando Ojea.

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG ha asegurado que el PP "tiene escritas las conclusiones desde el primer día" y que su objetivo es que "esto se resuelva antes de final de año".

En este sentido, ha afeado que las propuestas de la oposición para elaborar el plan de trabajo de la comisión con base en "un informe jurídico que nunca existió", todo para hacer, según Espinosa, de la comisión "un paripé".