El PP reivindica lograr que Jácome pague a proveedores un día después de romperse la negociación de la moción de censura

Los populares condicionaban desbloquear las luces de Navidad, que serán objeto de debate en el pleno este viernes, a este paso

OURENSE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Ourense ha reivindicado este jueves, en un comunicado, que ha logrado que el Ayuntamiento, que dirige Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) pague los 11 millones de euros que debía a proveedores y a funcionarios municipales, que, según los populares, llevan sin cobrar su nómina íntegra desde febrero.

Este anuncio se produce un día después de que los populares anunciasen su intención de no acudir a más reuniones --el PSOE había convocado otra para este jueves-- para negociar la moción de censura contra Jácome si no se levantaban "los vetos" hacia la formación, dado que el BNG dijo desde el principio que solo apoyaría el cambio por un regidor del PSOE.

Además, a las puertas de que este viernes se debata en pleno el punto relativo a las luces de Navidad (retirado en el anterior por falta de acuerdos), los populares defendieron que el voto estaba pendiente de decidir y, tras enfatizar en que la iluminación es relevante para los negocios, se reafirmaron en que "lo prioritario" era que el gobierno local pagase las deudas pendientes a proveedores y funcionarios.

Un día después, en un comunicado, los populares han enfatizado que llevan trabajando "insistentemente en los últimos meses" para que el gobierno municipal desbloquee esta situación, que generaba "perjuicios graves" a proveedores y trabajadores municipales.

Dicen ahora que consiguieron "el compromiso certificado" por los órganos de gestión competentes de que las deudas contraídas por la "errática gestión económica municipal" serán por fin saldadas.

TRABAJO "RIGUROSO Y CONSTANTE" FRENTE A "TEATRALIZACIÓN"

El grupo municipal popular de la ciudad asegura que han estado trabajando "rigurosamente y constantemente, sin focos ni puestas en escena, durante meses", mientras "otros grupos teatralizan relatos".

Los populares han trasladado este logro un día antes de que se celebre el pleno ordinario del mes de julio en el ayuntamiento ourensano, un pleno en el que el orden del día vuelve a llevar la aprobación del expediente de las luces de Navidad, una aprobación que se retiró de la orden del día hace dos semanas, en un pleno extraordinario celebrado precisamente para sacar adelante es expediente.

El hecho de que hubiese proveedores sin cobrar y nóminas sin acabar de pagar fue la justificación que dieron los populares para no dar luz verde a ese expediente.

De hecho, en la misma línea, el pasado 20 de junio el líder provincial del Partido Popular, Luis Menor, advertía al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, que no le aprobarían la iluminación de Navidad hasta que realizase los pagos adeudados.

"No entiendo que hablemos de luces mientras haya funcionarios que no cobren, mientras haya proveedores que no cobren. No entiendo que hablemos de luces de Navidad cuando las del año pasado están sin pagar. Cuando tengamos todo eso resuelto podemos hablar de luces y de fiestas porque no nos negamos a hablar, pero tenemos nuestra prioridad y son estas", esgrimía Menor.

SOSPECHAS DEL PSOE

La decisión de volver a llevar este asunto al pleno "sin ningún tipo de cambio" dos semanas después hizo sospechar al PSOE que Pérez Jácome pudiese haber llegado a un acuerdo con el PP, según denunció en la pasada jornada.

"El mismo Partido Popular que dijo que quiere una alternativa de gobierno estable para esta ciudad se sigue sentando en la mesa para sostener la alcaldía de Jacome y blanquear su irresponsable y negligente gestión", denunciaron este jueves desde el grupo socialista recordando además que, de salir adelante, no sería la primera vez, porque el año pasado con un expediente "irregular" el grupo municipal del PP facilitó que se aprobase de Navidad con su abstención.