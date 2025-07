El PP de Santiago critica los carteles de Galiza Nova contra Leonor y pregunta si la alcaldesa se multará "a sí misma"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, ha criticado este martes los carteles con los que la organización Galiza Nova empapeló diferentes zonas de la ciudad para mostrar su rechazo a la presencia de la princesa Leonor. En este sentido, ha asegurado que "ensuciaron las calles con carteles ofensivos" y ha exigido explicaciones a la alcaldesa, a la que ha preguntado si "se va a multar a sí misma".

En su intervención, el concejal popular ha reprochado que "BNG, CIG y Galicia Nova ensuciaron las calles con carteles ofensivos, mientras la propia alcaldesa, con su comportamiento, ensuciaba la imagen institucional de Santiago".

"'No es la imagen de Santiago que queremos', decía hace poco la propia alcaldesa, pero sus radicales empapelan la ciudad ante su silencio cómplice. Suponemos que será la propia alcaldesa y el BNG los que paguen esas multas", ha señalado el popular.

Así, ha pedido explicaciones sobre si "se ordenó ya iniciar los expedientes sancionadores por ensuciar la ciudad", y ha aprovechado para incidir en que "incumplieron la ordenanza y los autores son perfectamente identificables, porque los carteles llevan su logo".

En este contexto, el edil ha criticado la actitud de la alcaldesa Goretti Sanmartín tras su decisión de no asistir al acto institucional de entrega de la Medalla de Galicia a la princesa de Asturias, celebrado este lunes en Compostela.

De la Fuente ha calificado de "asombroso e inadmisible" que la propia alcaldesa, "tras confirmar su asistencia como representante institucional de la ciudad, renunciara a acudir en menos de 24 horas, dejando vacía la silla de Santiago en un acto que simboliza el respeto a las instituciones y a la propia ciudad".

"¿QUÉ PRESIONES RECIBIÓ?"

Así, el edil popular ha denunciado que la decisión de Goretti Sanmartín fue tomada bajo "el ala más radical de su partido" que, a su juicio, "le dobló el pulso y la obligó a desdecirse, anteponiendo los intereses partidistas a los de la ciudadanía".

"Tenemos derecho a conocer qué presiones recibió para ese cambio de postura; queremos saber quién manda realmente en Santiago: Goretti Sanmartín o Néstor Rego. Lo que quedó claro es que tenemos una alcaldesa con la voluntad secuestrada por los sectores más extremistas de su formación", ha afirmado De la Fuente.

Asimismo, ha esgrimido que "si no puede resistir la presión interna, si no es quién de hacer valer sus deberes como alcaldesa, si no antepone los intereses de la ciudad a los de su partido, debe dimitir".

"No descartamos que si la contestación de la alcaldesa no es convincente o simplemente no hay contestación, recurrir a algún tipo de medida o de actuación para insistir en su obligación de dar respuesta a estas cuestiones que estamos planteando"", ha indicado.

Con todo, de la Fuente ha exigido responsabilidades también al PSOE y a los concejales no adscritos, "que hicieron posible el gobierno del BNG en Santiago y, si permiten esta dejadez de funciones, son tan responsables coma ella de que Santiago no esté siendo representada con la dignidad y el respeto institucional que merece".