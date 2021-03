PPdeG acusa al Gobierno de "echar" a la industria de España y denuncia que "no busca soluciones" para Ence y Alu Ibérica

Lamenta que el PSdeG y el PSOE de Ferrol "se plieguen" ante el Ejecutivo central, que "le niega" carga de trabajo a Navantia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de "echar" de España al sector industrial y de "no buscar soluciones" para la situación de las plantas de Ence y Alu Ibérica, ubicadas en Pontevedra y A Coruña, respectivamente.

En una rueda de prensa celebrada en Santiago este viernes, ha reprobado que Galicia sea "víctima" de las "políticas caóticas y contradictorias" del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. De hecho, ha afirmado que estas "no atienden a ninguna estrategia industrial" y solo se rigen por "las imposiciones ideológicas" de un gobierno que "está destruyendo el presente y el futuro" del tejido productivo gallego. De este modo, ha criticado que "se niegue a tomar las medidas necesarias" y "no busque soluciones" para que las empresas "no huyan de España".

"Primero fue Alcoa en San Cibrao, después vino Siemens-Gamesa y ahora vemos como siguen el mismo camino Ence en Pontevedra y Alu Ibérica en A Coruña", ha lamentado Tellado, quien ha denunciado que "estas empresas no se están yendo de España", sino que el Gobierno central "las echa" de "un país que supera los 4 millones de parados y tiene 1 millón de trabajadores en ERTE".

En esta línea, ha señalado que el Ejecutivo central "se dedica a cerrar industrias y a fomentar la deslocalización de empresas" pese a la situación económica. "La supuesta política de Transición Ecológica de este Gobierno, ni es ecológica ni apuesta por ningún tipo de transición", ha zanjado.

En concreto, ha concluido que el acuerdo por el que Alcoa vendió a Parter Capital las plantas de Avilés y A Coruña fue "un cierre en falso" y se ha preguntado "cuándo piensa dar explicaciones" el Gobierno, que avaló la transacción, y "sentarse con la Xunta y el resto de administraciones para buscar soluciones y exigir responsabilidades".

SITUACIÓN DE ENCE

Además, ha advertido de que un hipotético abandono de Pontevedra por parte de Ence colocaría en una situación "dramática" a 5.000 familias y ha incidido en que su permanencia en la ciudad "depende de la voluntad del Gobierno", que "solo debe hacer un pequeño cambio en el articulado" del reglamento de Costas.

A este respecto, ha remarcado que la fábrica cumple "todas las normativas" impuestas en materia ambiental por la Unión Europea (UE), por lo que ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar el ecologismo como "excusa" para "dejar a miles de gallegos en la calle", lo que representa "un nuevo ataque a Galicia porque Galicia no vota al PSOE". También ha lamentado la "indiferencia" del PSdeG y el BNG al respecto.

Por otra parte, Tellado ha asegurado que le gustaría que el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, defendiese los puestos de trabajo de Navantia "con la misma valentía" que el portavoz municipal del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, apoya los de Ence porque "el futuro de ambas depende de decisiones políticas" del Gobierno.

Así se ha pronunciado preguntado por el hecho de que el alcalde de Ferrol Ángel Mato, invitase al PPdeG a reprobar las manifestaciones en las que portavoz municipal del partido en Pontevedra comparó la situación de la ciudad del Lérez con la de la departamental tras una hipotética marcha de Ence.

Así las cosas, el secretario xeral del PPdeG ha expresado su esperanza de que el regidor ferrolano "entienda que sus obligaciones no son con su partido", sino con la ciudad a la que representa. Tellado ha reprobado así que el PSdeG y el PSOE en Ferrol "se plieguen ante un Gobierno que niega a Ferrol lo que necesita", "carga de trabajo" en el sector naval.