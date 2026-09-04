PPdeG acusa a Pedro Sánchez de "sacudirse culpas" con teorías "conspiranoicas" para no admitir su "sumisión a Marruecos"

Archivo - El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, en rueda de prensa. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos Couñago, ha censurado la gestión de la crisis migratoria de Ceuta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "sacudirse culpas" y de difundir teorías "conspiranoicas" para no admitir su "sumisión a Marruecos".

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega con motivo del inicio del 'curso' parlamentario la próxima semana, Couñago se ha referido a la comparecencia del presidente este jueves ante el Congreso, en la que considera que el sentido de Estado "volvió a brillar por su ausencia".

"Sánchez escogió huir de sus responsabilidades. Volvimos a ver a un presidente que no se entera o no se quiere enterar de lo que pasa, que se sacude las culpas. Un presidente incapaz de tomar ninguna decisión firme y que prefiere difundir bulos y teorías conspiranoicas antes que asumir la realidad", ha denunciado, en referencia a las declaraciones en las que apuntaba a injerencias de Israel y Rusia, entre otros.

Sus afirmaciones "frívolas e irresponsables", ha continuado el portavoz popular, demuestran la "sumisión de Sánchez a Marruecos".

Para Pazos Couñago, Sánchez está solo, "retratado dentro de su propio Ejecutivo, sin apoyos e inhabilitado" para solucionar la crisis y presidir un país.

"Más de un mes después del inicio de la crisis, seguimos sin respuestas (...). Lejos de generar tranquilidad, lo que produce en la ciudadanía es indignación, incerteza e inseguridad", ha señalado.

Frente a la "parálisis" de Moncloa, ha aseverado, el PPdeG seguirá "donde siempre ha estado: al lado de las personas, las instituciones y la defensa de la igualdad de todos los territorios".

"TODO EL MUNDO TIENE CABIDA EN LAS CONCENTRACIONES"

En esta línea, Pazos Couñago ha aprovechado su comparecencia para trasladar, en nombre de todo el grupo parlamentario, su solidaridad con el pueblo ceutí y recordar que, "por encima del debate político", hay 141 fallecidos. "Es una realidad que no podemos obviar; la cara más dramática e intolerable de la situación", ha señalado.

Asimismo, se ha referido a las manifestaciones del miércoles ante una "causa común que, lejos de dividir, suma".

Preguntado por la presencia de Vox en estas concentraciones, ha defendido que todos tienen cabida, siempre que cumplan dos premisas. Por una parte, que quisieran mostrar su compromiso con el pueblo ceutí y, por otra, que lo hiciesen pacíficamente y con respeto.

En este extremo ha insistido al ser preguntado por los detenidos y por los insultos que se profirieron en algunas de esas concentraciones. "Lo que pido y solicito es que todo el mundo acuda a estas concentraciones en actitud pacífica. Lo que se salga de ahí no cuenta con el respaldo de mi partido", ha aseverado, condenando además este tipo de hechos. Ha aprovechado también para solidarizarse con los periodistas agredidos, "situaciones intolerables".

Por otra parte, en clave autonómica, se ha mostrado muy crítico con el BNG y el PSdeG. "No hay duda de quién se quedó realmente solo y aislado y quién goza del apoyo mayoritario del pueblo gallego (...). El refrán dice que 'mejor solo que mal acompañado' y la calle demostró que no estamos solos y quienes escogieron malas compañías", ha apuntado.

Con esa fórmula se ha referido a la reunión entre BNG y EH Bildu esta semana. "La realidad no admite matices: el PPdeG al lado de los ciudadanos de Ceuta y el BNG prefería estar con los herederos de ETA. Esa es la verdadera foto fija de la actualidad política de esta semana y el mejor reflejo de donde están situadas las prioridades de cada uno", ha afirmado.

A esto suma que el PSOE se haya negado "en redondo" a participar en las concentraciones. En otras comunidades, ha apostillado, algunos cargos sí acudieron "por dignidad institucional". "Los socialistas gallegos demostraron que su prioridad es la obediencia ciega a Madrid", ha afeado.

"DENUNCIAR NO ES CONFRONTAR"

Precisamente preguntado sobre el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Besteiro, que esta mañana acusaba al PP de "subir el nivel de confrontación" sobre estos temas, Pazos Couñago ha reconocido su "sorpresa".

"¿Defender la españolidad de Ceuta es confrontar?, ¿pedir que se atienda la situación de abandono de los ceutíes es confrontar?, ¿está confrontando el representante socialista en Ceuta cuando acude a las concentraciones, cuando pide recursos y la presencia del Estado?", se ha preguntado.

"Denunciar lo que pasa no es confrontar", ha continuado, "Es pedir soluciones a un problema que cada día se vuelve más grave, a una situación que se alarga más allá de lo razonable", ha concluido.