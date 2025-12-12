El PPdeG acusa a responsables del PSdeG de "esconderse" tras denuncias a Tomé y pide al BNG dejar el gobierno provincial

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, en rueda de prensa. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha acusado a los responsables del PSdeG de "esconderse" y de llevar "tres días sin dar la cara" después de trascender las acusaciones contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y ha instado al BNG a abandonar el gobierno de la institución provincial.

En una rueda de prensa este viernes, el portavoz popular ha dicho estar "expectante" por conocer las explicaciones de los máximos responsables de los socialistas gallegos sobre estas acusaciones después de que, ha apuntado, el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, y la secretaria de Organización, Lara Méndez, "estuvieran totalmente desaparecidos y en silencio" desde que salieron a la luz las informaciones.

"Casi tres días completos de silencio absoluto", ha reprochado Pazos, que ha mencionado informaciones que apuntan a que "en la cúpula socialista de Galicia eran conocedores de las denuncias presentadas tanto a través del canal interno como a nivel personal".

Además, ha hecho referencia a la información publicada este viernes por el ABC en la que señala que Méndez "se vio" con una de las víctimas para "hacerla desistir" de hacer público el caso. La número dos del PSdeG ha negado, mediante un comunicado, este proceder y ha avanzado "una querella por injurias" contra el diario.

Asimismo, Pazos Couñago ha subrayado que este "repugnante caso de acoso machista" demanda una actuación "contundente" por parte de los responsables socialistas que, ha insistido, "no es compatible con esconderse tres días sin dar la cara".

BNG: "ELUDE RESPONSABILIDADES"

Del mismo modo, ha puesto el foco en el BNG, a quien ha acusado de "eludir sus responsabilidades" siendo "el gran aliado del PSOE en Galicia y compañero de Tomé en la Diputación".

"De poco sirven aspavientos y palabras sonoras si después sigue de la mano de Tomé gobernando", ha criticado antes de apuntar que si el también alcalde de Monforte de Lemos conserva su condición de diputado provincial será "figura clave" para que el BNG "continúe con mando en plaza" en la Diputación.

Para el popular, los nacionalistas tienen "una solución sencilla": "alejarse totalmente de todo lo relacionado con el señor Tomé y abandonar sus puestos y responsabilidades".

Por todo ello, ha pedido al BNG que deje "tanta demagogia" y tome una decisión "sensata y coherente" y abandone el Gobierno de la institución provincial lucense.

FEMINISTAS

Pazos Couñago también ha cargado contra los colectivos feministas "tan reivindicativos" cuando organizan concentraciones "cuando el presunto acosador es de un color ajeno al socialismo o al nacionalismo" y ha dicho estar a la espera de que "condenen los hechos protagonizados por Tomé".

"Ya estamos acostumbrados", ha lamentado, a que para estos colectivos "las mujeres no son todas iguales", sino que "depende del color político al que estén arrimadas".

Por ello, ha manifestado que espera que "pronto se manifiesten" para rechazar este tipo de actitudes y que convoquen concentraciones en "la sede del partido adecuado", después de que en otras ocasiones convocaran protestas ante sedes del PPdeG por casos como la denuncia al exconselleiro do Mar Alfonso Villares.

COMPARATIVA CON EL CASO VILLARES

En este contexto, a preguntas de los medios por las críticas de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en las que reprochaba la "doble vara de medir" de los populares respecto a este caso y el de Villares, Pazos Couñago ha tildado a la líder del Bloque de "auténtica especialista del escapismo político".

Así, ha cuestionado a la portavoz del BNG si "no tenía conocimiento de ninguna" de las cuestiones de las que se acusa a José Tomé, algo que cree "sorprendente".

En todo caso, ha remarcado que hay "diferencias sustanciales" entre los dos casos, ya que, en su opinión, "hay una persona que formula una denuncia en un ámbito personal y privado que nada tiene que ver con las instituciones"" frente a un "acoso en el ámbito de las instituciones públicas".

En el primer caso, ha defendido que el PP "apartó de las responsabilidades públicas" a Villares cuando "un juez tomó una decisión". Por el contrario, ha criticado que en el PSOE "aquellos que tenían que proteger a las víctimas y tomar decisiones como elevar estas denuncias ante la justicia, no lo hicieron".

"Sinceramente, me parece que no está la izquierda gallega para dar lecciones en materia de protección de víctimas de acoso. Les aconsejaría más reflexión y prudencia y un poco de consecuencia a la hora de tomar decisiones que no están tomando", ha zanjado.