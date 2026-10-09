El PPdeG, sobre la ausencia de un mensaje de Feijóo tras la muerte de Beiras: "El presidente Rueda mostró su pesar"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado, ha remitido al pésame que trasladó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y "todo el PPdeG" por el fallecimiento del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, ante la ausencia de un mensaje por parte del líder del PP y extitular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo.

"Referentes políticos hay muchísimos y todos los días estamos poniendo 'tuits' por muchas cosas", ha respondido Prado, a preguntas de los periodistas sobre esta falta de pronunciamiento por parte de Feijóo, tras un día, el de este jueves, en el que multitud de políticos, tanto en el ámbito gallego como en el estatal, manifestaron su pesar por la muerte de Beiras.

Por parte del PPdeG, Prado ha afirmado que "desde Galicia el presidente Rueda y todo el PPdeG mostró su pesar por el fallecimiento de un político que le dedicó años a Galicia". "Desde las antípodas de nuestra ideología, por supuesto, pero con el máximo respeto a la democracia", ha apostillado.

Con anterioridad, la popular ha sido cuestionada por su postura en contra de guardar un minuto de silencio por Maricarmen Abascal, la mujer desahuciada en Madrid que perdió la vida este miércoles.

"MUCHÍSIMAS PERSONAS QUE MUEREN CADA DÍA"

"Yo lamento muchísimo la muerte de Maricarmen y de muchísimas personas que mueren cada día; la verdad es que Maricarmen no es una persona gallega, no tiene ninguna vinculación con el Parlamento de Galicia", ha contestado.

En este sentido, ha dicho que le sorprende "mucho que el Partido Socialista pidiera un minuto de silencio por una señora que no tiene ninguna vinculación con Galicia, el mismo día que fallece un exdiputado del Parlamento de Galicia, el señor Beiras, y (que) nadie pidiera un minuto de silencio por él".