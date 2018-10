El PPdeG avala a la valedora y niega "desvío de poder": "No vamos a tomar decisiones firmes sin sentencias firmes"

Actualizado 10/07/2018 11:25:48 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha avalado este martes la continuidad de la valedora do Pobo, Milagros Otero, tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el nombramiento de María Puy Fraga como jefa de servicio de la jefa de Administración y Personal. Así, y a la "vista" de la documentación aportada por la alto comisionado ha asegurado que "no hubo desvío de poder": "No vamos a tomar decisiones firmes sin sentencias firmes".

La viceportavoz del Grupo Popular, Paula Prado, ha sido la encargada de defender la postura de su formación en una intervención en la que acusó a la oposición de tratar de manchar la "honorabilidad" de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, hermano de la candidata que obtuvo la plaza de libre designación en el Valedor do Pobo.

La votación sobre el cese ha tenido lugar en urna, pero antes de escribir sobre las papeletas, los populares defendieron la continuidad de Milagros Otero, que este lunes anunció el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de la sentencia que anuló la plaza y en la que sí se recoge "desvío de poder".

Sin embargo, Paula Prado ha reconocido "errores" en la estrategia de defensa ante el alto tribunal gallego pero, con la información completa que remitió al Parlamento, sostuvo que la plaza se otorgó de forma correcta. "Aquí no estamos en sede judicial, sino que construimos un juicio político a partir de la documentación que tenemos y no se puede manipular", ha aseverado.

Por su parte, todos los grupos de la oposición --En Marea, PSdeG y BNG-- se reafirmaron en su petición de cese de la valedora y sostuvieron que, de hecho, ya tenía que haber presentado su dimisión. La socialista Patricia Vilán, que reconoció que ella misma apoyó el nombramiento de Milagros Otero en agosto de 2015, advirtió de que ahora ya no cuenta con los 45 diputados que respaldaron su nombre.

Concretamente, para el nombramiento de la valedora eran necesarios 3/5 del hemiciclo, es decir 45 votos, pero para su cese también y, en este caso, la oposición no reúne los apoyos necesarios. Tras la votación en urna y con 75 votos válidos, el PP ha sostenido con sus 41 escaños la continuidad de Milagros Otero.