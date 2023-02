El PPdeG se concentra contra la Ley del 'solo sí es sí' en A Coruña, "la provincia gallega con más rebajas de pena"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia ha alertado de que A Coruña es la provincia gallega donde más delincuentes sexuales han visto rebajadas sus penas por la Ley del 'solo sí es sí'. Concretamente, han sido 16 las rebajas de pena que, apuntan, suman en total casi 30 años menos de cárcel para los encarcelados.

Era la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, la que daba las cifras este sábado en la concentración organizada por los populares en la ciudad herculina, frente a la Delegación del Gobierno, para reclamar a Pedro Sánchez y a sus ministros "que pidan perdón a las víctimas por haber aprobado una ley chapucera siendo conscientes de que iba a tener estas consecuencias".

La número dos de los populares gallegos ha recriminado en este sentido al Gobierno que, pese a las advertencias por parte del Consejo General del Poder Judicial, de los diputados del Partido Popular y de numerosos juristas de prestigio, hiciese "oídos sordos" y "antepusiese su ideología por encima de los derechos fundamentales de las mujeres".

Prado considera además que toda la situación derivada de la aplicación de esta ley "está siendo muy dolorosa para todas las víctimas que ven cómo se rebajan las penas a sus agresores o incluso salen a la calle".

Además, ha afeado la visita de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, a A Coruña, que ha tachado de "indecencia", y ha criticado sus palabras pidiendo "seriedad" al abordar el tema.

"Lo que no es serio es reírse de las víctimas tomándose a broma las rebajas de pena a delincuentes sexuales. Lo que no es serio es que el Gobierno siga enredado en líos internos y jugando al pasapalabra mientras nadie pide perdón. Lo que no es serio es que por unos trenes que no entran en los túneles haya ceses inmediatos y que por esta chapuza legislativa todavía no se hayan asumido responsabilidades, ni cesado a nadie", ha afirmado antes de concluir volviendo a reclamar "ya no la rectificación de la ley, sino el perdón a las víctimas".

CONDENAS MÁS DURAS EN EL FUTURO

En la concentración también ha participado el candidato del PP a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, que ha recordado que "más de 500 personas condenadas por delitos sexuales en toda España han visto rebajadas sus penas como consecuencia de la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí'". "Actualmente hay más de 40 delincuentes sexuales en libertad", ha apuntado.

Respecto a la iniciativa presentada por el Partido Popular en las Cortes Generales para modificar esta ley, el también senador por A Coruña ha señalado que, aunque "los perjuicios de esta ley son ya irreparables porque los delincuentes no van a volver a la cárcel ni se le van a aumentar las penas", quieren que "al menos en el futuro las condenas para este tipo de delitos sean más duras".