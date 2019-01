El PPdeG cree que Moreno "no cederá" a abolir la Ley de Violencia de Género pero pide "no desechar" el "mejorarla"

Publicado 04/01/2019 13:47:18 CET

Puy asegura que los populares gallegos "no tienen miedo" a Vox y critica que "líderes nacionales" dirijan las negociaciones en Andalucía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, se ha mostrado este viernes "seguro" de que el candidato popular a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no va a ceder" a derogar la Ley de Violencia de Género en la Comunidad, tal y como sugiere Vox como condición para apoyar el pacto de gobierno entre PP-A y Ciudadanos.

Preguntado al respecto en un desayuno con periodistas, Puy ha manifestado su "deseo" de que sus compañeros en Andalucía "sean capaces de formar una alternativa" de gobierno al PSOE-A de Susana Díaz "sin alterar" el "reto común" que, a su modo de ver, mantienen los populares en esta materia.

No obstante, por su parte, la viceportavoz parlamentaria, Paula Prado, ha apuntado que la normativa está "sujeta a modificaciones" que la "mejoren" porque --ha asegurado-- "el debate no está cerrado".

"Tenemos que escuchar todas las propuestas y valorar si son razonables y si mejoran la ley, y siempre que se mejore la ley y siempre que se favorezca a las personas que pueden ser víctimas de violencia, creo que es interesante escucharlo y no desecharlo ya de entrada por posicionamientos radicales, tanto de extrema izquierda como extrema derecha", ha sugerido.

En este sentido, si bien Puy ha dicho "no conocer" lo que se negocia en Andalucía, se ve "seguro de que si (Vox) les exige que derogue esa ley, no van a ceder". "El candidato del Partido Popular en Andalucía es una persona especialmente comprometida también en impulsar medidas contra la violencia de género", ha subrayado.

Además, sobre si está a favor de otorgar ayudas a hombres que sufran violencia doméstica, tal y como considera el PP nacional tras las peticiones del partido de Santiago Abascal, Puy asegura que en Galicia "no se tiene planteado". "No estamos de otro lado que no sea el de continuar avanzando en leyes contra la violencia de género", ha apostillado.

"NINGÚN MIEDO" A VOX

Por otra parte, Pedro Puy ha sido preguntado sobre los posibles resultados de Vox en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Así, ha respondido que los populares gallegos "no tienen ningún miedo" a la formación de Santiago Abascal.

En este sentido, ha abordado que hay fuerzas políticas "que surgen en unas Comunidades que no surgen en otras", para después asegurar que Vox tiene "poco campo donde arraigar" en Galicia. "Lo cual no quiere decir que si se sigue hablando de Vox y ustedes (los medios de comunicación) siguen hablando de Vox, puede llegar a ser una realidad" en la Comunidad, ha proseguido.

Así las cosas, ha reivindicado las políticas "moderadas" del PPdeG frente a "extremismos de cualquier casta", al tiempo que ha criticado que "la voz cantante" en el pacto de gobierno andaluz la lleven "líderes nacionales" como Santiago Abascal. "Yo no lo veo y no lo vi ni siquiera en el pasado", ha puntualizado