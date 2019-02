El PPdeG defiende su "coherencia" en el debate competencial mientras la oposición tacha a Feijóo de "veleta"

Publicado 05/02/2019 14:32:27 CET

En Marea y PSdeG abordarán el debate en la sesión de control y el BNG avanza una "ofensiva para conseguir más poder político"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha defendido este martes su "coherencia" en el debate sobre la transferencia de competencias desde el Estado a la Administración autonómica frente a las críticas lanzadas desde los grupos de la oposición, que han tachado de "veleta" al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, por su "nuevo cambio de opinión" después de que el pasado lunes acusase al Gobierno central de emplear el traspaso competencial como "velo" para ocultar la "falta de respeto" con Galicia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El debate competencial ha resonado este martes en el Parlamento gallego durante las comparecencias de prensa celebradas tras la reunión de la junta de portavoces que ha definido el orden del día del pleno de la Cámara gallega de la próxima semana, en el que, además del traspaso de competencias, la situación de la sanidad pública volverá a tener un papel central.

Después de que los portavoces de los grupos de la oposición --Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG)-- criticasen al Gobierno gallego por escudarse en las partidas para Galicia de los PGE para esquivar el debate sobre el traspaso de competencias, el portavoz popular en la Cámara, Pedro Puy, ha reivindicado la "coherencia" del PPdeG en la defensa del "autonomismo".

"No intentamos confundir ni engañar a nadie, porque llevamos muchos años defendiendo el interés de Galicia", ha remarcado Puy, quien ha remarcado que los populares respaldan la asunción de competencias por parte de la Administración autonómica siempre y cuando supongan "que los ciudadanos saquen provecho de ellas".

Al hilo de esto, ha apuntado que en el debate competencial "se están diciendo cosas sorprendentes viniendo de quien vienen", en alusión directa al BNG, a los que acusa de "insistir" en la reclamación de una tarifa eléctrica propia para Galicia o en la creación de un cupo similar al vasco cuando existen organismos que señalan que estas medidas supondrían "pérdidas" económicas para la comunidad.

A continuación, Pedro Puy ha subrayado que, para los populares, "el Estado autonómico tal y como está en la Constitución está prácticamente desarrollado", si bien ha matizado que "eso no quiere decir que no quede espacio para mejorarlo", siempre que se lleve a cabo "con transparencia".

Además, ha puesto el foco en que el PPdeG defiende que "el Estado no se vacíe de su capacidad de redistribución". Esto último, sumado a la idea de que las transferencias sean "en provecho" de la sociedad de Galicia serán, según Puy, los pilares de la "posición" de los populares "a lo largo de todo este proceso".

"Lo que sí es necesario es que el Estado coopere", ha añadido Puy, que cree que esa colaboración debe "empezar" por los PGE, lo que le ha servido para criticar al Partido Socialista por defender un anteproyecto en el que, como ha recordado, Galicia "pasa de tener el 10 al 6 por ciento" de la inversión total. "Es un argumento al que no sé quién le puede hacer caso", ha apostillado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Antes, los portavoces de la oposición habían criticado al Gobierno gallego y su presidente por lo que entienden como "un giro" en su discurso respecto al debate competencial. Un cambio de postura que creen fruto de las presiones de su partido a nivel estatal y el "auge recentralizador" de su líder, Pablo Casado.

Para Luís Villares, el "disfraz de autonomista le duró muy poco" a Núñez Feijóo. "Santiago Abascal y Pablo Casado le dieron el toque a Feijóo, por eso tuvo que rectificar", ha incidido el portavoz de En Marea, que ha opinado que el jefe del Ejecutivo gallego es "una veleta" que "antes giraba según el viento de Madrid y ahora parece que según el de Andalucía".

Por ello, ha avanzado que la pregunta al presidente en la sesión de control del Parlamento estará centrada en el "decenio negro" de su etapa al frente de la Xunta en materia de competencias mientras "siete comunidades conseguían transferencias".

"Rajoy no cerró el grifo a todos, se lo cerró a quien no lo quería abrir. Ahora se revela el auténtico Feijóo, el que no cree en la autonomía. No se puede ser centralista y autonomista a un tiempo", ha remarcado.

También los socialistas cuestionarán sobre este asunto al jefe del Gobierno autonómico durante la sesión de control, como ha indicado su portavoz en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, quien ha concretado que preguntará a Feijóo "cómo" y "cuándo" pretende conseguir algún traspaso de competencias.

"Lleva gobernando diez años y parece que para él el momento es nunca", ha apostillado Leiceaga, que ha asegurado que "no hay nuevo Estatuto porque Feijóo dijo que no, no hay nuevas competencias para Galicia cuando el PP estuvo en el Gobierno central porque no hubo reclamaciones por parte del señor Feijóo".

Por último, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "ridículo sideral" el "nuevo cambio de opinión" del presidente gallego en lo referente al autogobierno después de que antepusiese los PGE al traspaso de competencias.

"La ciencia ha demostrado que los humanos podemos defender dos cosas a la vez: un trato justo en los PGE y reclamar más poder de decisión para nuestro país", ha subrayado Pontón, que ha tirado de una cita atribuida a Groucho Marx para ironizar sobre el comportamiento de Feijóo: "Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros".

"Galicia necesita un presidente serio que no esté al dictado de Madrid y no sea un títere de Casado", ha añadido la líder nacionalista, que ha avanzado que el BNG iniciará una "ofensiva para conseguir más poder político" para Galicia que arrancará en el próximo pleno con la defensa de varias iniciativas, entre ellas, la reclamación de las competencias en seguridad marítima.