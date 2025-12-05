El PPdeG dice que la baja de Villares fue "inmediata" y critica el PSOE "proteja y oculte" casos como el de Paco Salazar

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en un acto en Santiago de Compostela - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que la baja del exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, fue "inmediata" una vez que se "inició el procedimiento" a raíz de la denuncia por agresión sexual y ha criticado que el Partido Socialista "proteja y oculte a agresores", incluso "dentro del propio núcleo del Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso de Paco Salazar".

Así se ha pronunciado este viernes al ser preguntada por la actuación del PP en el caso del exconselleiro do Mar, que dimitió de su cargo tras comunicarle el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que estaba siendo investigado a raíz de una denuncia por una supuesta agresión sexual.

Preguntada al respecto, Paula Prado ha negado que hubiese falta de inmediatez en el caso del que fue integrante del Gobierno gallego cuya baja ha subrayado fue "inmediata" en el "momento en el que hubo el inicio de un procedimiento".

Sin embargo, ha sostenido que sí hay "falta de inmediatez" en el caso del PSOE. "Hay mujeres agredidas sexualmente en el seno del PSOE, y concretamente en Moncloa, que han denunciado de forma anónima con ese protocolo que tienen las empresas y los partidos políticos y, por lo tanto, debería ser inmediato pero durante meses estuvo en un cajón", ha afirmado.

Paula Prado ha asegurado que el caso del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, denunciado por una militante por acoso sexual salió a la luz "cuando fue denunciado ante la fiscalía" mientras que, en el que afecta al exdirigente socialista Paco Salazar, no se sabe dónde está toda vez que "el Gobierno de España es muy dado a borrar dispositivos". "Lo vimos con el fiscal general del Estado --en referencia a Álvaro García Ortiz-- y lo vemos ahora con las denuncias de las agresiones sexuales", ha señalado.

La número dos del PPdeG ha asegurado que para el Partido Popular "es muy importante que las víctimas no se revictimicen" y ha lamentado que, en este caso, las mujeres afectadas estén viendo que "no solo como se revictimizan, sino que no se atienen sus denuncias cuando las ponen en conocimiento de quien tiene que actuar".