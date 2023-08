El PPdeG dice que Feijóo "es realista" y que "no tiene fácil" la investidura porque "no va a ceder ante ningún chantaje"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Popular, Paula Prado, ha recordado este lunes que Alberto Núñez Feijóo "tiene el encargo del Rey" para acudir a la investidura, aunque, como dijo el propio líder del PP en Soutomaior, es un proceso que "no tiene fácil" porque "no va a ceder a ningún chantaje".

En una rueda de prensa en Santiago, a preguntas de los medios, Prado ha rechazado que el hecho de que Feijóo, en la apertura del curso político en Soutomaior, abriese la puerta a no alcanzar los votos para una investidura no es derrotismo, si no "realismo". "Hay que ser realistas y partir de un escenario realista", ha dicho Prado, que ha instado a no "generar falsas expectativas" de "victoria en la investidura cuando faltan cuatro votos".

"Nosotros creemos que el presidente Feijóo tiene que asumir el encargo que le hizo su majestad, porque es el candidato que ganó las elecciones", ha apuntado, aunque ha señalado que "no tiene fácil la investidura" porque "no va a ceder a ningún chantaje". "No va a convertir la investidura en una subasta ni favorecer la ruptura de España", ha añadido.

Para la viceportavoz del Grupo Popular, la "tomadura de pelo" fue que el PSOE acudiese a la reunión con Felipe VI "con 30 apoyos menos" y ha instado a los socialistas a "asumir que perdieron las elecciones y que, a día de hoy, tampoco tienen los apoyos necesarios" a menos que cuenten con los independentistas catalanes, que "ponen sobre la mesa cuestiones de rompen con la legalidad".

"Lo que se está diciendo es que no es fácil conseguir esos cuatro votos y, si no se consiguen, no pasa nada. Si no es ahora, a corto o medio plazo va a haber un Gobierno del PP", ha dicho Prado que, no obstante, ha asegurado que Feijóo "parte de una buena cifra" para la investidura.