El PPdeG dice que Rueda representa en el acto de Leonor a la "Galicia real" frente a los que "quieren romper España"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, representa con su presencia en el acto de jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor a la "Galicia real" frente a "los que quieren romper España".

En su intervención en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, la también viceportavoz parlamentaria del PPdeG ha asegurado que este martes la princesa "asume su responsabilidad" de defender las libertades y derechos que recoge la Carta Magna" y se ha mostrado orgullosa de que el presidente Rueda represente en el acto "a la Galicia Real".

Frente a ello, ha situado al BNG y a los partidos independentistas "aliados de Pedro Sánchez" que pretenden "romper España" y que este martes se ausentan de la Cámara baja.

Asimismo, ha aprovechado para cargar contra la "bochornosa foto" protagonizada por "el tercero de abordo del Partido Socialista", en referencia al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con el "fugado de la justicia", Carles Puigdemont.

"No busca otra cosa más que los votos suficientes para mantenerse en la Moncloa, sin importarle para nada la historia de un partido como el PSOE y arrodillándose ante los independentistas catalanes, concediéndole todo lo que le pidan", ha dicho.

Tras señalar que los independentistas exigen la condonación de la deuda de Cataluña con el Estado, la celebración de un referendum, ha sostenido que la "amnistía servirá para perdonar los delitos a los golpistas catalanes". "Muchos gallegos se estarán preguntando por qué a ellos no se les aplica una amnistía y se les perdona, por ejemplo, multas de tráfico, deudas con hacienda o cualquier sanción administrativa que en el día a día se le impone a los ciudadanos que no cumplen con la ley y que no tienen la suerte de Puigdemont de ser amnistiados", ha censurado.