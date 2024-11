El PPdeG elige 'Non é cousa de cores' como lema por el 25N e insiste en que el Gobierno "revise errores" de VioGen

"Esta cuestión no va de gaviotas, de banderas estrelladas o puños y rosas; ni de azul, rojo o amarillo", proclama Paula Prado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha elegido 'Non é cousa de cores' como lema para conmemorar el Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres el próximo 25 de noviembre (25N) para poner el foco en la responsabilidad "colectiva" para combatirla.

Lo ha presentado la secretaria general del partido, Paula Prado, en una rueda de prensa en la que ha insistido también en que el Gobierno debe "mejorar" y "revisar errores" en el sistema VioGen.

Con las mismas palabras que se expresó en el Parlamento esta semana el líder del partido y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su número dos en la formación ha proclamado que luchar contra la violencia machista "no va de gaviotas, de banderas estrelladas o puños y rosas; ni de azul, rojo o amarillo".

Prado ha esgrimido que la violencia machista es "un problema público y social de primera magnitud", antes de añadir que todos los poderes públicos tienen "el deber de adoptar las medidas necesarias para hacer reales y efectivas los derechos de las mujeres".

Así, ha recalcado que la elección del lema 'Non é cousa de cores', responde a la intención de "incitar a la reflexión y a la sensibilización sobre la violencia contra las mujeres" desde una perspectiva colectiva.

Dicho esto, tras las manifestaciones en la Cámara de la conselleira de Política Social, Fabiola García, a quien el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, acusó de "generar inseguridad", la dirigente popular se ha reafirmado en que "el Gobierno central tiene mucho que mejorar en esta materia".

Y ha puesto ejemplos, al apuntar a la necesidad de renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género, "revisar los errores" del sistema VioGén a la hora de evaluar el riesgo de las víctimas, impulsar una ley estatal contra la trata de personas o "pedir perdón por la chapuza de ley que benefició a más de 1.400 agresores sexuales".

En el polo opuesto, ha reivindicado el trabajo "constante y pionero" del Ejecutivo gallego y ha recordado el anuncio realizado esta semana en sede parlamentaria por Rueda en relación a que Galicia contará el próximo año con la primera ley estatal encaminada a combatir de forma específica la violencia digital.

"HAY GOBIERNOS SOCIALISTAS QUE NO ESTÁN EN VIOGEN"

Ante la insistencia de los medios sobre las críticas del delegado del Gobierno a las manifestaciones de Fabiola Gacía en relación a la necesidad de "reformar" VioGen por sus fallos, la dirigente popular ha ironizado con que no sabe si Blanco ahora "está más con Vox tras el giro del PSOE a pactar con partidos que ellos llaman de extrema derecha".

Dicho esto, ha advertido que "hay gobiernos municipales socialistas en Galicia que no están dentro de VioGen". "Por poner un ejemplo, la ciudad de Lugo. No está en VioGen porque considera que tiene fallos. Y como ese se podrían poner otros muchos ejemplos", ha esgrimido.

Prado ha matizado que considera que "es mejor tener el sistema VioGen que no tenerlo", pero ha añadido que tener esta visión no impide considerar que "si hay fallos lo responsable entre todos es intentar corregirlos". Ha defendido así lo que ve "una crítica constructiva" y ha afirmado que no entiende "por qué se intenta politizar y confrontar".

BALANCE DEL GOBIERNO Y UN PPDEG "PREPARADO" PARA ELECCIONES

En su rueda de prensa, Prado ha contrapuesto el trabajo político en la Xunta con el balance que, a su juicio, de "un año de corrupción, amnistía y parálisis" del Gobierno central presidido por un Pedro Sánchez al que, ha afeado, "no le preocupan las urgencias de los españoles ni de los gallegos, sino solo su agenda judicial".

En este sentido, preguntada acerca de si el partido está movilizado por si hay movimientos electorales después de trascender la declaración ante el juez del presunto conseguidor del 'caso Koldo' Víctor de Aldama, quien ha señalado a Sánchez y a distintos cargos socialistas, Prado ha defendido que el PP gallego está activo con su trabajo diario.

"Tenemos muchísima actividad, tanto actos internos como externos, reuniones comarcales, de las agrupaciones locales, de las juntas directivas provinciales, de la autonómica. Eso nos permite tener el partido siempre engrasado para estar a disposición de enfrentarnos a lo que pueda venir. Así lo demostramos en otros momentos, cuando por sorpresa se convocaron elecciones y el PPdeG estuvo a la altura", ha zanjado.

DEBATE DEL PP EUROPEO

Finalmente, ha defendido que "en absoluto" considera que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo se vea afectado después de que el PP europeo haya decidido dar luz verde a Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión en contra del criterio de los populares españoles.

"Lo que quedó demostrado es que Ribera estaba más preocupada por su puesto en la Comisión que por su trabajo en España, un trabajo que le llevó a no hacer por sectarismo climático las obras que tenía que hacer en Valencia para evitar que esta situación se diera", ha dicho Prado, quien ha incidido en el 'giro' de Sánchez que "por tacticismo político parece que va a pactar ahora con lo que él llama ultraderecha europea".