El PPdeG insiste en "una campaña gallega" pero apunta también al Gobierno central para resolver "problemas de Galicia"

Prado dice que los gallegos "también van a juzgar" los pactos de Sánchez con fuerzas vascas y catalanas: "No queremos ser más que nadie"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha insistido en que la carrera hacia las elecciones autonómicas del 18 de febrero tiene que ser "una campaña gallega" y "con propuestas para resolver los problemas de Galicia". No obstante, a renglón seguido ha señalado que estos se resuelven no solo desde la Xunta, sino "también desde el Gobierno de España".

De esta forma ha respondido la 'número dos' del PPdeG al ser preguntada este viernes por los medios de comunicación sobre por qué el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, advirtió esta misma semana que en los comicios gallegos está en juego que Pedro Sánchez "use Galicia para instaurar otra de sus sucursales radicales".

Prado no ha censurado esta postura, sino que ha insistido en que el PPdeG planteará "una campaña gallega" pero que los problemas de Galicia "también" se resuelven "desde el Gobierno de España". "Nosotros, lógicamente, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Por tanto, reivindicamos que el Gobierno no nos trate peor que a Cataluña ni que a País Vasco", ha añadido.

En este sentido, se ha referido a la condonación de la deuda de Cataluña pactada entre el PSOE y ERC, que "supondrá 400 euros por gallego", al tiempo que ha afeado que a Euskadi se le otorguen las competencias sobre el litoral mientras la ley que hace lo propio para Galicia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional.

"Todo este tipo de cuestiones lógicamente los ciudadanos gallegos también lo van a juzgar, claro que sí", ha agregado Paula Prado, quien ha lamentado que esos "problemas reales" que tiene la Comunidad "no los va a venir a resolver Pedro Sánchez".

Asimismo, la secretaria general ha afirmado que "el primero" en decir que el 18F es un plebiscito "fue el presidente Sánchez", quien además "puso a su candidato", el socialista José Ramón Gómez Besteiro. "Es el Partido Socialista el que quiere traer la política nacional a Galicia", ha zanjado.

GALICIA, "ISLA DE ESTABILIDAD"

En otro orden de cosas, la 'dos' del PPdeG ha vuelto a diferenciar la "isla de estabilidad" que es Galicia, porque su partido "no tiene reyertas internas", de todas las opciones de izquierdas.

"El PSdeG dice al principio que quiere ir en coalición con Sumar, Sumar dice que no quiere ir con el PSdeG. Entonces, Sumar dice que quiere ir con Podemos. Podemos dice que no quiere ir con Sumar pero la parte gallega de Podemos sí quiere ir con Sumar. La parte nacional de Podemos dice que tiene que votar al BNG. El BNG está intentando que algunos que se fueron vuelvan y que los que tiene dentro no se le vayan", ha relatado Prado.

Así, ante "todo este barullo de alternativa", el "único que demuestra la estabilidad y la tranquilidad para Galicia" es el PPdeG.